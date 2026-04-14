Instituto de Meteorología descarta un ‘mega Niño’ y confirma condiciones neutras

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, aclaró en una entrevista a Telemetro Reporta que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica no ha confirmado la presencia de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Según explicó, actualmente se mantienen condiciones neutras en el Pacífico ecuatorial, ya que las temperaturas del mar —uno de los principales indicadores— aún no alcanzan los niveles necesarios para declarar oficialmente este evento climático.

“Decir que vamos a tener un mega Niño o un Niño muy fuerte es realmente muy irresponsable, porque los monitoreos no nos están indicando eso”, enfatizó la especialista.

No obstante, indicó que la posible formación del fenómeno de El Niño para 2026 se mantiene bajo vigilancia. De acuerdo con proyecciones, existe entre un 60% y 70% de probabilidad de que se desarrolle entre julio y agosto, cuando podrían registrarse temperaturas por encima del promedio en el Pacífico ecuatorial.

La experta detalló que, estadísticamente, este fenómeno puede extenderse entre 12 y 18 meses, y que la NOAA prevé su posible presencia al menos hasta diciembre, aunque su intensidad aún no puede determinarse.

En el caso de Panamá, explicó que El Niño suele provocar una disminución de las lluvias en la vertiente del Pacífico y un aumento en el Caribe. Sin embargo, aclaró que esto no significa la ausencia total de precipitaciones, ya que la temporada lluviosa está prevista para iniciar a mediados de abril, como es habitual.

la funcionaria advirtió que, aunque existe la posibilidad de una salida anticipada de la estación lluviosa si el fenómeno se fortalece, por el momento no es posible precisar si se tratará de un evento débil o intenso.