Ingenieros de Estados Unidos determinan que el puente no sufrió daños

El uso del puente de las Américas continuará restringido para camiones pesados. La medida fue anunciada por las autoridades durante la conferencia de prensa de la Presidencia, tras el Consejo de Gabinete.

Durante la conferencia, también se dio a conocer que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llegó a las mismas conclusiones que las entidades gubernamentales panameñas: el fuego ocurrido el pasado 6 de abril no provocó daños severos a la infraestructura del puente.

“No hay signos visibles de daños importantes y se recomienda hacer pruebas de múltiples niveles, más que nada para el mantenimiento del puente, que no tiene nada que ver con el fuego”, dijo Edwin Lewis, director de Diseño y Construcción del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En cuanto a las estructuras metálicas, recalcó que “no hay ninguna condición crítica y la corrosión aislada es similar a secciones que no fueron afectadas por el fuego; es decir, propia de la condición del puente”.

Respecto a la losa de rodadura, ambos informes arrojaron que no muestra signos de fallas inmediatas. “Es importante resaltar que los resultados de la evaluación que realizó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos coinciden al 100 % con los resultados del informe realizado por las entidades gubernamentales panameñas”, recalcó Lewis.

Lewis destacó dos conclusiones importantes: primero, no se encontraron situaciones críticas en cuanto al aspecto estructural del puente; segundo, se mantendrán las restricciones de tráfico para vehículos de más de 10 toneladas de carga.

Explicó que esas restricciones, anunciadas la semana pasada, se mantienen para el puente de las Américas; sin embargo, estas medidas se habían tomado desde 2009 como consecuencia de una evaluación realizada en ese año sobre las condiciones de la estructura.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre reforzará la vigilancia para que dichas restricciones se cumplan.

Otra de las recomendaciones es que, a corto plazo, se debe realizar una radiografía de las estructuras de hormigón que estuvieron expuestas al fuego y, a mediano plazo, una del resto de las columnas, con la finalidad de establecer medidas de mantenimiento para las estructuras de concreto.

Las estructuras de acero serán repintadas a corto plazo y se instalarán extensómetros o medidores de deformación en 28 puntos a lo largo del puente para su monitoreo.