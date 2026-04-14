Ingenieros de Estados Unidos determinan que el puente no sufrió daños

El uso del <b><a href="/tag/-/meta/puente-de-las-americas">puente de las Américas</a></b> continuará restringido para camiones pesados. La medida fue anunciada por las autoridades durante la conferencia de prensa de la <b>Presidencia</b>, tras el Consejo de Gabinete.Durante la conferencia, también se dio a conocer que el <b>Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos</b> llegó a las mismas conclusiones que las entidades gubernamentales panameñas: <b>el fuego ocurrido el pasado 6 de abril no provocó daños severos a la infraestructura del puente</b>.<i>'No hay signos visibles de daños importantes y se recomienda hacer pruebas de múltiples niveles, más que nada para el mantenimiento del puente, que no tiene nada que ver con el fuego'</i>, dijo <b>Edwin Lewis</b>, director de Diseño y Construcción del <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>.En cuanto a las estructuras metálicas, recalcó que <i>'no hay ninguna condición crítica y la corrosión aislada es similar a secciones que no fueron afectadas por el fuego; es decir, propia de la condición del puente'</i>.Respecto a la losa de rodadura, ambos informes arrojaron que no muestra signos de fallas inmediatas. <i>'Es importante resaltar que los resultados de la evaluación que realizó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos coinciden al 100 % con los resultados del informe realizado por las entidades gubernamentales panameñas'</i>, recalcó Lewis.Lewis destacó dos conclusiones importantes: primero, no se encontraron situaciones críticas en cuanto al aspecto estructural del puente; segundo, <b>se mantendrán las restricciones de tráfico para vehículos de más de 10 toneladas de carga</b>.Explicó que esas restricciones, anunciadas la semana pasada, se mantienen para el puente de las Américas; sin embargo, estas medidas se habían tomado desde 2009 como consecuencia de una evaluación realizada en ese año sobre las condiciones de la estructura.La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre </a></b>reforzará la vigilancia para que dichas restricciones se cumplan.Otra de las recomendaciones es que, a corto plazo, se debe <b>realizar una radiografía de las estructuras de hormigón que estuvieron expuestas al fuego </b>y, a mediano plazo, una del resto de las columnas, con la finalidad de establecer medidas de mantenimiento para las estructuras de concreto.<b>Las estructuras de acero serán repintadas a corto plazo</b> y se instalarán extensómetros o medidores de deformación en 28 puntos a lo largo del puente para su monitoreo.