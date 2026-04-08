Puente de las América, llega el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos

Dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegan hoy al país para sumarse a la evaluación del puente de las Américas.

“El equipo llega con el objetivo exclusivo de emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses”, señaló la Presidencia en un comunicado.

La colaboración es parte del programa entre ambas naciones y se espera que la visita y la inspección al puente por parte de los ingenieros estadounidenses se dé entre el viernes y el sábado. El próximo lunes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

En el comunicado, la Presidencia explicó que la colaboración de los especialistas estadounidenses se realiza de “manera voluntaria” como parte de las evaluaciones que realizan las autoridades panameñas, tras el incidente ocurrido el pasado lunes cuando una explosión que generó una fuego que comprometió las estructuras del puente, una de las dos vías que conecta la ciudad capital con el zona oeste del país.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre mantiene abierto el puente, pero solo para autos pequeños y microbuses.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizará una inspección en la mañana de hoy al puente y en la zona donde ocurrió la explosión, que está concesionada a una empresa para el desarrollo de la actividad de trasiego de combustible.

La limitación del tráfico por el puente de las América ha puesto en evidencia la necesidad del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y el megaproyecto de la Línea 3 del Metro, ambos proyectos que estaban planificado para que concluyeran a finales del pasado quinquenio gubernamental.

“La mayoría de las personas que viajan a Panamá por sus empleos o actividades diarias se han visto afectadas. Antes ya sufríamos tranques, pero con este accidente la situación empeoró”, se quejó ayer Gamaliel Sousa, ingeniero municipal de La Chorrera.