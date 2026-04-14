Ingenieros de la Armada de Estados Unidos entregan informe sobre el estado de la estructura del puente de las Américas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó este martes 14 de abril sobre la entrega de un informe técnico relacionado con las condiciones estructurales del puente de las Américas, tras la explosión registrada este lunes 6 de abril en sus inmediaciones.

A través de una publicación en su cuenta de X, el diplomático indicó que se dio la bienvenida al equipo de ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, quienes realizaron una evaluación directa de la infraestructura, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“Hoy dimos la bienvenida al equipo de ingeniería [...] para conocer de primera mano su evaluación del Puente de las Américas, trabajando junto a nuestros socios del MOP”, expresó Cabrera, destacando además que la administración del presidente Donald Trump mantiene su respaldo a Panamá para garantizar la seguridad de esta estructura clave.

El pronunciamiento se produce luego de la explosión ocurrida el 6 de abril en el sector de La Boca, en las áreas cercanas al puente, un hecho que dejó una persona fallecida y al menos cuatro heridos, entre ellos dos miembros del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades panameñas, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del incidente, mientras se evalúan posibles afectaciones a la infraestructura del puente, considerado uno de los principales puntos de conexión vial del país.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente los hallazgos específicos del informe técnico, pero se espera que las evaluaciones permitan determinar el estado real de la estructura.