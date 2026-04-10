Estados Unidos lidera evaluación técnica y prepara informe clave del puente de las Américas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, participó en la inspección técnica realizada en el puente de las Américas, tras la explosión de un carro cisterna ocurrida en el sector de La Boca el pasado 6 de abril.

El diplomático explicó que, tras una solicitud del Gobierno panameño, un equipo de ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos fue movilizado de inmediato para apoyar en la evaluación de la estructura.

Indicó que los especialistas ya se encuentran en el país y permanecerán hasta el martes, mientras que el lunes se realizará la evaluación final, cuyos resultados serán entregados al Ministerio de Obras Públicas y al presidente José Raúl Mulino para la toma de decisiones.

Cabrera destacó que el puente, construido entre finales de la década de 1950 e inicios de los años 60, cuenta con planos y documentación técnica en manos de autoridades estadounidenses, lo que facilita el análisis estructural. En ese sentido, subrayó la cooperación entre ambos países para garantizar una revisión exhaustiva.

“Estamos trabajando junto con Panamá, como siempre, como amigos y socios, diciendo presente para asistir en cualquier forma que podamos ayudar”, expresó el embajador.

Asimismo, detalló que las evaluaciones se realizan en el sitio; no obstante, de ser necesario, algunas muestras podrían ser enviadas a laboratorios en Estados Unidos. El informe final, según adelantó, estará listo entre el lunes y el martes.