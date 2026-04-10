Se inicia la inspección técnica en el puente de las Américas tras explosión en La Boca

Durante este viernes se da inicio a la inspección técnica en el Puente de las Américas, luego de la explosión registrada el pasado lunes en las inmediaciones de la Boca.

Equipos especializados se desplegaron en el área para evaluar las condiciones estructurales del puente, una de las principales vías de conexión del país. La inspección está siendo liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el respaldo de la Autoridad del Canal de Panamá y distintos estamentos de seguridad. Como parte del operativo, también participa el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que brinda apoyo técnico de manera voluntaria para realizar una evaluación estructural detallada del puente.

En el sitio se ha observado el ingreso constante de ingenieros y personal técnico, quienes realizan inspecciones tanto en la parte superior como inferior de la estructura, estas labores buscan recolectar información clave que permita determinar si el puente se encuentra en condiciones óptimas para su uso, especialmente para el tránsito de vehículos de carga pesada. Además, se informó que dentro del perímetro de la empresa donde ocurrió la explosión también se desarrollan inspecciones paralelas, como parte del análisis integral del impacto del incidente.

Asimismo, se espera en las próximas horas la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien podría brindar declaraciones sobre el apoyo que su país está proporcionando en este proceso.

La evaluación se realiza días después del siniestro, y es clave para garantizar la seguridad de esta importante infraestructura vial.

Días antes, tras una evaluación estructural, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) autorizó la reapertura parcial del puente, aunque con restricciones.

La entidad indicó que solo podrán transitar motocicletas, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras que se mantiene la prohibición para buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia.

Ante esto, el diputado de la coalición Vamos Lenin Ulate, manifestó que lo ocurrido en el puente agrava la situación de las miles de personas que residen en el oeste.

“El hecho que ocurrió en el Puente de las Américas, pone en evidencia aún más la pesadilla que viven todos los residentes de Panamá Oeste a diario. Todos tienen que trasladarse hacia la ciudad capital para desarrollar sus actividades, tanto educativas, laborales, recreativas, todo tipo de actividades, y es lo que vive en el caos. Esto agrava la situación”, dijo.

“Yo me solidarizo con todos mis vecinos de Panamá Oeste, que en efecto se han visto afectados y hemos presentado denuncias también ante otras situaciones anexas que han surgido ante los hechos del canal, como aumento de indiscriminado en el pasaje en algunas piqueras de buses, que se han aprovechado de la situación también para afectar aún más a los residentes. El llamado más que todo es a que se hagan las investigaciones ante estos hechos y que se puedan avanzar con las obras que se están desarrollando, que en efecto yo sé que van a ser una medida paliativa y una medida de accionar para darle respuesta a la gente de Panamá Oeste” añadió.