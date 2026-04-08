Estados Unidos evaluará el puente de las Américas tras la explosión del camión cisterna en La Boca

La administración del presidente José Raúl Mulino recibirá el respaldo de ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para realizar un análisis técnico del puente de las Américas, tras el incidente registrado este lunes 6 de abril.

Por ello, una misión integrada por especialistas estadounidenses llegará este jueves 9 de abril a Panamá para sumarse, de forma voluntaria, al plan de inspección integral liderado por el Ministerio de Obras Públicas.

El equipo estará conformado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo, quienes tendrán como objetivo emitir una evaluación técnica independiente sobre las condiciones del puente y garantizar que su uso sea completamente seguro, incluyendo el tránsito de vehículos de carga pesada y autobuses de gran tamaño.

Esta cooperación forma parte de los programas de colaboración entre Panamá y Estados Unidos, orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas en infraestructura crítica.

De acuerdo con las autoridades, la inspección se desarrollará entre este viernes 10 y este sábado 11 de abril, mientras que el informe final con los hallazgos será entregado el próximo lunes 13 de abril al Ministerio de Obras Públicas.

La incorporación de expertos internacionales busca reforzar la confianza en la seguridad del puente de las Américas, una de las principales arterias viales del país, clave para la conectividad entre la capital y el interior.