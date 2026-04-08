La Chorrera exige soluciones viales tras explosión cerca del puente de Las Américas

La explosión registrada este lunes 6 de abril en las inmediaciones del puente de las Américas ha agudizado los problemas de movilidad que ya enfrentaban diariamente miles de residentes de Panamá Oeste.

Así lo advirtió Gamaliel Sousa, ingeniero municipal de La Chorrera, quien señaló que el cierre parcial de la vía provocó un “colapso total” en los accesos hacia la capital.

“La mayoría de las personas que viajan a Panamá por sus empleos o actividades diarias se han visto afectadas. Antes ya sufríamos tranques, pero con este accidente la situación empeoró”, explicó Sousa.

El funcionario reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno —como horarios escalonados y la opción de teletrabajo para algunos sectores— han permitido cierta fluidez en los últimos días. Sin embargo, insistió en que la solución definitiva pasa por la culminación de proyectos de infraestructura largamente esperados.

Proyectos en espera

Entre las obras que podrían aliviar la presión sobre las vías mencionó: Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, considerado clave para reducir el embudo vehicular en el acceso a la capital.

Extensión de la Línea 3 del Metro, que se espera esté lista en los próximos años.

Ampliación del corredor Norte hacia La Chorrera, que conectará hasta el sector de El Arado.

Proyectos futuros como la ampliación del Puente Centenario y mejoras en la red vial.

El transporte público es otra deuda.

Sousa subrayó que no basta con ampliar carreteras: “Las personas piden mayor acceso al transporte público. Las terminales y piqueras de buses funcionan con normalidad, pero la demanda supera la oferta”.

Actualmente, el paso por el puente de las Américas está restringido a vehículos livianos, según disposiciones del Ministerio de Obras Públicas y especialistas que evalúan los daños.

Se espera que, tras las revisiones técnicas, se habilite el tránsito completo y se inicien las reparaciones necesarias