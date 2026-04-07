Terminan inspecciones al puente de las Américas: MOP definirá su reapertura, que aún no tiene fecha

Las labores de inspección estructural del Puente de las Américas concluyeron al mediodía de este martes 7 de abril, tras el incendio de un camión cisterna registrado la tarde del lunes en el sector de La Boca, incidente que provocó el cierre temporal de la vía.

Desde tempranas horas, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con otras entidades como el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Canal de Panamá y el Cuerpo de Bomberos, se desplegaron en el área para evaluar las condiciones de la estructura, particularmente la losa y los componentes de acero del viaducto.

El MOP definirá la reapertura del puente, que por el momento no tiene fecha y no ocurrirá este martes, a la espera de los resultados técnicos finales.

La revisión, descrita por las autoridades como una “inspección patológica”, buscaba determinar si el puente sufrió afectaciones que comprometan su seguridad, luego de que las llamas alcanzaran la parte inferior de la estructura.

De acuerdo con el director de Sinaproc, Omar Smith, la inspección incluyó una primera fase de evaluación mediante drones, con los que se verificó la existencia de posibles deformaciones u otros daños visibles en las distintas partes de la estructura.

Posteriormente, los equipos realizaron una inspección más detallada desde la pasarela inferior del puente, donde se revisó el estado de la capa asfáltica y de los componentes internos, con el objetivo de validar en campo la información obtenida por vía aérea.

Smith explicó que toda la información recopilada será analizada por los ingenieros, quienes emitirán una apreciación técnica sobre el estado del puente, tomando en cuenta el impacto de la alta carga térmica generada por el incendio.

El funcionario recalcó que, aunque preliminarmente la estructura puede aparentar estar en buen estado, será necesario realizar evaluaciones más profundas para confirmar su integridad.

Asimismo, subrayó que se trata de una infraestructura crítica, por la que transita una parte significativa de la población, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad antes de cualquier decisión.

Las autoridades indicaron que el pronunciamiento final corresponde al MOP, que deberá determinar si el puente puede ser reabierto o si será necesario mantener el cierre mientras se completan análisis adicionales.