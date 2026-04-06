Puente de las Américas, cerrado de manera temporal

El puente de las Américas fue cerrado de manera temporal al tráfico vehicular tras el incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, incidente que afecta la estructura del viaducto.

“El paso permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen”, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en un comunicado.

La entidad explicó que la medida busca garantizar la seguridad de conductores y peatones, mientras equipos técnicos especializados realizan la “inspección patológica” correspondiente para verificar las condiciones estructurales del puente.

El MOP prevé contar con los resultados en la tarde de este martes.

Por su parte, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre mantiene un operativo desde ayer ante el alto flujo de vehículos que se desplazan entre la capital y Panamá Oeste, los cuales, por el momento, solo podrán utilizar el puente Centenario.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, informó que la Autoridad del Canal de Panamá participará en la inspección, que iniciará a las 8:00 de la mañana.

El director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, coronel Víctor Álvarez, confirmó que un trabajador de la empresa falleció a causa del incendio, mientras que dos bomberos resultaron con quemaduras leves durante las labores para sofocar las llamas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio se produjo mientras se realizaba un trasiego de combustible, indicó Álvarez durante una conferencia de prensa en la Presidencia de la República.

En la conferencia también participó el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, quien informó que se cancelará la concesión a la empresa que administra el recinto portuario debido al incendio en sus instalaciones y a la morosidad que mantiene con el Estado.