Zarzos del MOP: ministro Andrade reta a los críticos y defiende los precios

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, defendió la construcción de puentes zarzos en la Comarca Ngäbe Buglé y aseguró que ya hay 50 estructuras contratadas en medio de críticas por el costo y la ‘excepcional’ forma de adjudicar los proyectos.

“El que no ha ido al área y no sabe lo inhóspito que es, no puede poner un precio. Hablan de $150 mil por un zarzo de 150 metros... eso es $1.000 por metro. Quiero que me traigan 50 contratistas que los hagan”, afirmó el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras su comparecencia en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Sus expresiones surgen tras las publicación de La Estrella de Panamá: “Zarzos en Ngäbe Buglé: contratos directos y al triple del precio”, del 16 de marzo, y que reveló que a pesar de que la solicitud de su construcción por maestros y padres de familia se efectuó al inicio del gobierno, en septiembre 2024, no fue hasta febrero pasado que se publicaron las contrataciones directas en el portal de Panamá Compra.

El reportaje de La Estrella de Panamá evidenció que la contratación de los primeros 50 zarzos, de un total de 100 fue por invitación, por $18.1 millones, lo que arroja un costo promedio a $358 mil por estructura y hasta medio millón por cada zarzo.

El costo de la contratación es a más del triple de precios registrados en proyectos similares licitados en años recientes por municipioa en esa comarca y zonas cercanas, de otro zarzo construido en Pacora por el MOP y de un estudio de la organización la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) que detalló la necesidad imperante de estos puentes.

Andrade sostuvo que las condiciones del terreno influyen directamente en los costos y que se trata de proyectos distintos.

La contratación excepcional, directa y por invitación, evitó una licitación pública bajo el argumento de urgencia, debido a que un proceso ordinario podría tardar hasta seis meses, informó el ministerio, que no planificó esta contratación a pesar de su visita a esta región indígena en 2024.

Expertos en contrataciones públicas han señalado que este procedimiento excepcional para los zarzos requiere de estudios de mercado y varias propuestas, lineamientos que, según críticas, no se habrían cumplido plenamente en esta ocasión.

Entre las empresas invitadas por el MOP figuran constructoras actualmente investigadas y que hicieron pactos con el Ministerio Público por corrupción como Meco y contra la fe pública como a Desarrollos, Inversiones Equipos Patria, S.A. (Diepsa.).

De igual manera, compañías que no tenían contratos previos o adjudicaciones recientes, a pesar de que el MOP aseguró que se invitó a empresas con experiencia y otras sin junta técnica para operar, un requisito vital para las dedicadas a la ingeniería.

Lea: Zarzos serán construídos por empresa investigada contra la fe pública, del 30 de marzo de 2026, por este diario.

Mientras persisten los cuestionamientos, el MOP insiste en que la urgencia social y las condiciones geográficas justifican el esquema de contratación y los costos de las obras.