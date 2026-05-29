Depósitos y créditos consolidan al sistema bancario panameño hasta abril 2026

<b>El Centro Bancario Internacional (CBI) </b>reafirma su solidez y capacidad de expansión, reflejando la confianza que depositantes e inversionistas mantienen en el sistema financiero panameño. Según el <b>Informe de Actividad Bancaria (IAB) </b>al mes de abril de 2026, divulgado por la<b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama"> Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a></b>, los depósitos del CBI alcanzaron <b>$120,742.5 millones</b>, con un crecimiento interanual de 7.34%, equivalente a más de <b>$8,256 millones </b>adicionales respecto al mismo período de 2025.El dinamismo provino principalmente de los depósitos externos, que aumentaron 13.33%, mientras que los internos crecieron 3.49%. En el ámbito doméstico, los depósitos de particulares subieron 5.71%, reflejando la confianza de los clientes en la estabilidad del sistema. En el componente externo, los depósitos de particulares también destacaron con un alza de 12.78%, impulsados por cuentas de ahorro, a la vista y a plazo.La cartera crediticia neta se ubicó en $102,694.5 millones, con un incremento interanual de 4.73%, liderado por el crédito externo neto que creció 10.65%, mientras que la cartera interna avanzó 1.37%. Este comportamiento confirma el rol estratégico del CBI como plataforma regional de crédito e intermediación financiera.En cuanto a los activos netos, el sistema totalizó $166,727.4 millones, con un aumento de 5.3%, mientras que la cartera de inversiones en valores alcanzó $37,297.0 millones, creciendo 7.6%. La evolución favorable del balance bancario se sustenta en una sólida posición de liquidez y una estructura de fondeo estable basada en depósitos.Los indicadores prudenciales también reflejan que la Liquidez Legal del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 59.42%, casi el doble del mínimo regulatorio de 30%, y el Índice de Adecuación de Capital alcanzó 16.04%, muy por encima del mínimo exigido de 8%.