Depósitos y créditos consolidan al sistema bancario panameño hasta abril 2026

El Centro Bancario Internacional (CBI) reafirma su solidez y capacidad de expansión, reflejando la confianza que depositantes e inversionistas mantienen en el sistema financiero panameño.

Según el Informe de Actividad Bancaria (IAB) al mes de abril de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), los depósitos del CBI alcanzaron $120,742.5 millones, con un crecimiento interanual de 7.34%, equivalente a más de $8,256 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

El dinamismo provino principalmente de los depósitos externos, que aumentaron 13.33%, mientras que los internos crecieron 3.49%. En el ámbito doméstico, los depósitos de particulares subieron 5.71%, reflejando la confianza de los clientes en la estabilidad del sistema.

En el componente externo, los depósitos de particulares también destacaron con un alza de 12.78%, impulsados por cuentas de ahorro, a la vista y a plazo.

La cartera crediticia neta se ubicó en $102,694.5 millones, con un incremento interanual de 4.73%, liderado por el crédito externo neto que creció 10.65%, mientras que la cartera interna avanzó 1.37%.

Este comportamiento confirma el rol estratégico del CBI como plataforma regional de crédito e intermediación financiera.

En cuanto a los activos netos, el sistema totalizó $166,727.4 millones, con un aumento de 5.3%, mientras que la cartera de inversiones en valores alcanzó $37,297.0 millones, creciendo 7.6%.

La evolución favorable del balance bancario se sustenta en una sólida posición de liquidez y una estructura de fondeo estable basada en depósitos.

Los indicadores prudenciales también reflejan que la Liquidez Legal del Sistema Bancario Nacional se ubicó en 59.42%, casi el doble del mínimo regulatorio de 30%, y el Índice de Adecuación de Capital alcanzó 16.04%, muy por encima del mínimo exigido de 8%.