Nueva evasión de menores se suma a la crisis de albergues de Senniaf

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia confirmó a La Estrella de Panamá que continúa la búsqueda de dos menores de tres años que se evadieron el domingo 5 de abril de un centro privado. La institución informó que ya se activó la Alerta Amber con las autoridades competentes y que, como resultado del operativo, una de las adolescentes reportadas inicialmente fue localizada. Este sistema nacional de emergencia permite difundir rápidamente la información de menores desaparecidos para facilitar su ubicación.

El caso se suma a la evasión registrada el pasado 24 de marzo, cuando la Senniaf detectó la fuga de 15 menores del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Durante el proceso de búsqueda, la Procuraduría General de la Nación confirmó la localización de siete adolescentes —cuatro niños y tres niñas entre 13 y 17 años—. Según la entidad, durante ese incidente también se reportaron daños materiales y la sustracción de dinero dentro del centro.

Estas evasiones ocurren en medio de una crisis institucional que arrastra la Senniaf desde 2021, cuando un informe legislativo reveló abusos y negligencia sistemática en albergues bajo supervisión estatal. El documento provocó protestas ciudadanas, exigencias de justicia y la salida de directivos, sin que los problemas estructurales hayan sido completamente resueltos.

La situación volvió a escalar en marzo de 2026 tras denuncias de presuntos maltratos en el CAI de Tocumen y otras irregularidades administrativas. La inestabilidad interna se reflejó en la rápida rotación de autoridades: tras la salida de Ana Fábrega y los breves pasos de Otilia Rodríguez y Andrea Vega, el Ejecutivo nombró a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora general.

El 1 de abril, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, compareció ante la Asamblea Nacional de Panamá para responder 42 preguntas sobre la situación de los albergues y la ejecución de subsidios mensuales por unos $162 mil destinados a 34 centros. Aunque defendió la autonomía de la Senniaf y el refuerzo de inspecciones técnicas, diputados cuestionaron la falta de sanciones y la lentitud de las destituciones.

Cinco años después del primer gran informe, la protección de la niñez en Panamá continúa enfrentando desafíos estructurales que exigen una transformación profunda del sistema.