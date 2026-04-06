Elección del nuevo defensor del Pueblo pone en aprieto a la Asamblea Nacional

La elección del nuevo defensor del Pueblo desató todo un debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales que continuará en el pleno legislativo.

Los diputados Janine Prado, Roberto Zuñiga y Luis Duke, de la bancada de Vamos, junto con el perredista Raphael Buchanan y José Pérez Barboni, de Moca, lograron pasar al pleno una lista corta para la elección del nuevo defensor del Pueblo.

En el recorte quedaron por fuera la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, la ungida del partido oficialista Realizando Metas, al igual que el actual defensor Eduardo Leblanc.

Al final, la Comisión de Gobierno aprobó a siete aspirantes para el cargo de nuevo defensor del Pueblo, en un debate accidentado por las diferencias entre los diputados sobre el procedimiento para definir los nombres definitivos que pasarían al pleno para su aprobación.

En votación, los comisionados acordaron remitir al pleno las candidaturas de Joel Alexis De León Quintero, Rodrigo Alberto García Rodríguez, Joyce Janette Araujo Lasso, José Antonio Collado Valencia, Meiky Luz Quintero Hernández y Rubén Darío Frías Ortega.

La Comisión retomó este lunes el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo, tras finalizar la semana pasada la fase de entrevistas.

Previo a la fase final, la comisión se declaró en sesión permanente para entrevistar a los 32 aspirantes al cargo, donde cada candidato expuso su trayectoria y respondió preguntas de los diputados, en un proceso que generó alta expectativa pública.

El diputado y presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, inició la sesión proponiendo que la Comisión remita al pleno de la Asamblea la totalidad de la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos para el cargo.

La propuesta contó con el respaldo de la diputada Shirley Castañeda, de Realizando Metas (RM), Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, y de Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático.

“Consideramos que lo más democrático y prudente era enviar el listado, así nosotros no mandaríamos un listado restringido. La decisión de quién va a ser el nuevo defensor o defensora del pueblo es del pleno de la Asamblea”, argumentó Camacho.

Sin embargo, los cinco diputados restante de la Comisión (Prado, Zuñiga, Duke, Pérez Barboni y Buchanan) resentaron una contrapropuesta en la que solicitaron establecer una preselección de los candidatos, citando la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, que establece el mecanismo para la elección del defensor y en la propia resolución del pleno de la Asamblea Nacional que establecía que la Comisión de Gobierno “seleccionará” uno o varios candidatos para remitirlo al pleno.

Pérez Barboni argumentó que, aunque todos cumplan con los requisitos elementales de acuerdo con la Constitución, estos no deben ser las únicas cualidades a tomar en cuenta, ya que también se debe considerar su experiencia y manejo jurídico del concepto de control de convencionalidad. “¿A quién estamos eligiendo: al más preparado o al que se movió mejor políticamente?”, indicó.

Ambas propuestas generaron un debate legal y político sobre si deberían pasar los 32 candidatos o si se debe realizar una preselección. El diputado Salazar insistió en que no se estaría dando un proceso democrático y reiteró que debería ser en el pleno donde se defina la elección.

“Yo no voy a votar por el candidato actual, que es (Eduardo) Leblanc, porque considero que no se hizo nada por nuestros docentes ni por nuestra gente en Bocas del Toro. Tampoco votaré por la candidata del gobierno”, señaló Salazar, en referencia a la exmagistrada Russo.

El oficialista partido Realizando Metas solicitó, mediante un mensaje en su cuenta de X la semana pasada, a su bancada votar a favor de Russo.

Durante el debate también intervinieron el diputado panameñista José Luis Varela y el diputado Ernesto Cedeño, de Moca, que también respaldaron la iniciativa de Camacho, quien acuso a Vamos de impulsar una “estrategia” para sacar a Russo y Leblanc de la lista definitiva que iría al pleno.

Duque salió al paso a los cuestionamientos de sus colegas y reiteró que la propuesta tiene legalidad; y respondió a los señalamientos sobre el uso político de la elección en la Comisión, sosteniendo que el “matraqueo” ya se estaría dando incluso antes de la votación.

“Aquí no hay una lista de cuatro ni cinco ni de nada; esto es un proceso democrático que, mediante este proceso de votación, vamos a escoger a los diputados que van a pasar al pleno”, dijo Duque.

El debate y los cuestionamientos entre diputados continuaron en el periodo de incidencia del pleno legislativo. El diputado Camacho presentó dos informes, el de mayoría que recomienda siete de los 35 que aspiraron al cargo y también el informe de minería que pide al pleno de la Asamblea rechazar el informe de los preseleccionados.