Trump impone multas de hasta $1,8 millones a miles de migrantes indocumentados en Estados Unidos

<b>La política del DHS se basa en una ley migratoria de 1996 que permite imponer penalizaciones de hasta 1.000 dólares diarios a quienes permanezcan en territorio estadounidense tras recibir una orden de salida voluntaria</b>.En muchos casos, las cifras alcanzan el mismo monto: <b>1,8 millones de dólares</b>.<b>Rosa </b>recibió la notificación en marzo. Desde entonces, asegura vivir aterrorizada.'Cuando vienen a dejarme las medicinas pienso que son agentes del <b>ICE</b>', relata.<b>Su esposo trabaja despachando combustible en una gasolinera y gana alrededor de 4.000 dólares mensuales</b>. La mitad del salario se destina al alquiler del apartamento donde viven.Según cálculos simples, <b>necesitaría casi 38 años entregando íntegro su salario para cubrir la deuda</b>.'No tengo dinero ni para mandar mis cosas a <b>Guatemala</b>', lamenta.Mientras tanto, <b>el DHS le dio apenas 15 días para responder o abandonar el país</b>.