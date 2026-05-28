Los anuncios claves del presidente Mulino del jueves 28 de mayo

El mandatario señaló que es consciente de los problemas que actualmente afronta Panamá; sin embargo, destacó que también existen noticias positivas relacionadas con temas estructurales y avances importantes para el desarrollo nacional. Mulino aseguró que su administración continúa trabajando en soluciones que permitan fortalecer distintos sectores y mejorar las condiciones para la población.

Durante su conferencia de prensa semanal realizada desde la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el presidente de la República, José Raúl Mulino , abordó diversos temas de interés nacional y reconoció los desafíos que enfrenta el país este jueves 28 de mayo.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 28 de mayo

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 28 de mayo son:

-El mandatario señaló que ya comienzan a verse “brotes positivos” en sectores clave como el comercio minorista. Indicó que la venta de automóviles registró un crecimiento del 14%, al igual que las ventas de cemento y bienes de capital, cifras que —según dijo— reflejan una tendencia favorable para la economía nacional.

-Mulino informó que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, le comunicó que entre el 18 y el 22 de mayo se registraron 8,109 nuevos contratos laborales. Más del 50% corresponden a contratos definidos, situación que calificó como una preocupación, especialmente para la juventud panameña.

-El presidente también resaltó las obras de rehabilitación de las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, trabajos que no se realizaban desde hace 40 años y que buscan mejorar la seguridad y eficiencia de la principal terminal aérea del país.

-El presidente Mulino indicó que desde el inicio de su administración solicitó a la Autoridad de Turismo de Panamá y a Promtur Panamá aumentar la permanencia de visitantes en el país. Destacó que durante el primer trimestre del año el turismo creció 17%, alcanzando un récord histórico de un millón de turistas, lo que representa mayor movimiento económico y generación de empleos.

-El mandatario explicó que el área de Curundú, donde convergen la Línea 1 y próximamente la Línea 3 del Metro de Panamá, cobrará una importancia estratégica para la organización de la ciudad. Señaló que el sector se transformará en un espacio metropolitano con parques, viviendas y oficinas de atención ciudadana. Además, anunció la construcción del nuevo Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia en esa zona, con facilidades de acceso para usuarios y funcionarios.

-Mulino afirmó que los emprendedores son uno de los principales motores de la economía nacional. Informó que ya se han habilitado cuatro Espacios del Emprendedor y uno más en el distrito de San Miguelito. Añadió que más de 5 mil personas han sido capacitadas, beneficiando a emprendedores y microempresarios, además de generar alrededor de 6,200 nuevos empleos mediante procesos de formalización empresarial.

-El mandatario también se refirió a la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), calificando los recientes acontecimientos como un “show lamentable” que afecta la imagen de la institución. Criticó lo que describió como una defensa de privilegios y lamentó la falta de renovación dentro de la universidad. Aunque aseguró respetar la autonomía universitaria, sostuvo que esta no debe utilizarse para justificar acciones que, a su juicio, dañan la moral pública. Asimismo, hizo un llamado a la junta directiva de la Unachi para adaptarse “al siglo XXI” y advirtió que, mientras continúe la situación actual, su gobierno no destinará fondos adicionales a la entidad.

-El presidente Mulino anunció que este viernes 29 de mayo viajará a Grecia por toda la semana, donde sostendrá reuniones importantes en beneficio del país.