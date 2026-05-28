Los anuncios claves del presidente Mulino del jueves 28 de mayo

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 28 de mayo son:<b>-El mandatario señaló que ya comienzan a verse 'brotes positivos' en sectores clave como el comercio minorista. </b>Indicó que la venta de automóviles registró un crecimiento del 14%, al igual que las ventas de cemento y bienes de capital, cifras que —según dijo— reflejan una tendencia favorable para la economía nacional.<b>-Mulino informó que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, le comunicó que entre el 18 y el 22 de mayo se registraron 8,109 nuevos contratos laborales.</b> Más del 50% corresponden a contratos definidos, situación que calificó como una preocupación, especialmente para la juventud panameña.<b>-El presidente también resaltó las obras de rehabilitación de las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen,</b> trabajos que no se realizaban desde hace 40 años y que buscan mejorar la seguridad y eficiencia de la principal terminal aérea del país.<b>-El presidente Mulino indicó que desde el inicio de su administración solicitó a la Autoridad de Turismo de Panamá y a Promtur Panamá aumentar la permanencia de visitantes en el país. </b>Destacó que durante el primer trimestre del año el turismo creció 17%, alcanzando un récord histórico de un millón de turistas, lo que representa mayor movimiento económico y generación de empleos.<b>-El mandatario explicó que el área de Curundú, donde convergen la Línea 1 y próximamente la Línea 3 del Metro de Panamá, cobrará una importancia estratégica para la organización de la ciudad. </b>Señaló que el sector se transformará en un espacio metropolitano con parques, viviendas y oficinas de atención ciudadana. Además, anunció la construcción del nuevo Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia en esa zona, con facilidades de acceso para usuarios y funcionarios.<b>-Mulino afirmó que los emprendedores son uno de los principales motores de la economía nacional.</b> Informó que ya se han habilitado cuatro Espacios del Emprendedor y uno más en el distrito de San Miguelito. Añadió que más de 5 mil personas han sido capacitadas, beneficiando a emprendedores y microempresarios, además de generar alrededor de 6,200 nuevos empleos mediante procesos de formalización empresarial.<b>-El mandatario también se refirió a la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi),</b> calificando los recientes acontecimientos como un 'show lamentable' que afecta la imagen de la institución. Criticó lo que describió como una defensa de privilegios y lamentó la falta de renovación dentro de la universidad. Aunque aseguró respetar la autonomía universitaria, sostuvo que esta no debe utilizarse para justificar acciones que, a su juicio, dañan la moral pública. Asimismo, hizo un llamado a la junta directiva de la Unachi para adaptarse 'al siglo XXI' y advirtió que, mientras continúe la situación actual, su gobierno no destinará fondos adicionales a la entidad.<b>-El presidente Mulino anunció que este viernes 29 de mayo viajará a Grecia por toda la semana</b>, donde sostendrá reuniones importantes en beneficio del país.