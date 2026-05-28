Mulino destaca crecimiento turístico de 17% con récord histórico de visitantes

El presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a> destacó la mañana de este jueves 28 de mayo que Panamá ha tenido un crecimiento en turismo y aseguró que las cifras reflejan una recuperación económica y mayor generación de empleo.Durante la conferencia semanal, el mandatario señaló que en los tres primeros meses del año Panamá<b> registró un incremento del 17% en la llegada de visitantes</b>, alcanzando <b>'el récord histórico de un millón de turistas en un trimestre'.</b>'<i>Hemos ido aumentando la cantidad de visitantes. De hecho, en los tres primeros meses crecimos un 17%, llegando al récord histórico de un millón de turistas en un trimestre, lo que significa más movimiento económico y empleo en todo el país</i>', dijo.Mulino indicó que desde el incio de su gestión solicitó a la <a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo</a> y a Promtur <b>impulsar estrategias para lograr que más viajeros permanezcan en Panamá </b>y no solo utilicen el país como punto de conexión.'Desde el primer día de gestión le pedí a la ministra de Turismo y al director de Promtur que sumemos turistas, porque analizaba que pasaban muchos turistas y muy pocos quedaban o venían directamente a Panamá o se quedaban en Panamá' añadió.El presidente también resaltó la importancia del Aeropuerto Internacional de Tocumen en el desarrollo turístico y económico del país. Según dijo, la terminal aérea moviliza más pasajeros internacionales que otros importantes aeropuertos de la región, como los de Cuidad de México, Sao Paulo y BogotáAdemás, mencionó que Tocumen desarrollo actualmente de inversiones por <b>440 millones de dólares </b>y felicitó al equipo del aeropuerto tras obtener, por segundo año consecutivo, un reconocimiento por puntualidad.