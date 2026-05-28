Mulino destaca crecimiento turístico de 17% con récord histórico de visitantes

El presidente José Raúl Mulino destacó la mañana de este jueves 28 de mayo que Panamá ha tenido un crecimiento en turismo y aseguró que las cifras reflejan una recuperación económica y mayor generación de empleo.

Durante la conferencia semanal, el mandatario señaló que en los tres primeros meses del año Panamá registró un incremento del 17% en la llegada de visitantes, alcanzando “el récord histórico de un millón de turistas en un trimestre”.

“Hemos ido aumentando la cantidad de visitantes. De hecho, en los tres primeros meses crecimos un 17%, llegando al récord histórico de un millón de turistas en un trimestre, lo que significa más movimiento económico y empleo en todo el país”, dijo.

Mulino indicó que desde el incio de su gestión solicitó a la Autoridad de Turismo y a Promtur impulsar estrategias para lograr que más viajeros permanezcan en Panamá y no solo utilicen el país como punto de conexión.

“Desde el primer día de gestión le pedí a la ministra de Turismo y al director de Promtur que sumemos turistas, porque analizaba que pasaban muchos turistas y muy pocos quedaban o venían directamente a Panamá o se quedaban en Panamá” añadió.

El presidente también resaltó la importancia del Aeropuerto Internacional de Tocumen en el desarrollo turístico y económico del país. Según dijo, la terminal aérea moviliza más pasajeros internacionales que otros importantes aeropuertos de la región, como los de Cuidad de México, Sao Paulo y Bogotá

Además, mencionó que Tocumen desarrollo actualmente de inversiones por 440 millones de dólares y felicitó al equipo del aeropuerto tras obtener, por segundo año consecutivo, un reconocimiento por puntualidad.