‘No seguimos órdenes de ningún país’: Panamá responde tras reunión clave con China

El presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha enviaron este jueves un contundente mensaje sobre la relación entre Panamá y China, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y las dudas sobre el futuro de los acuerdos marítimos entre ambos países.

Durante la conferencia oficial de este jueves 28 de mayo, el canciller reveló que sostuvo una reunión directa con autoridades chinas para discutir temas sensibles relacionados con el transporte marítimo, inspecciones a embarcaciones panameñas y la renovación del acuerdo de “nación más favorecida”, que vence próximamente.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue la defensa pública que hizo Panamá sobre su política exterior.

“No hay ninguna motivación ideológica y el país no sigue ninguna presión extranjera de ningún país”, afirmó el canciller, dejando clara la postura del gobierno panameño frente a los señalamientos internacionales sobre su relación con China.

El canciller explicó que, durante el encuentro con el canciller chino Wang Yi, Panamá expresó su preocupación por el aumento de inspecciones y detenciones a embarcaciones con bandera panameña en puertos asiáticos.

“Deseamos una práctica previsible desde el respeto mutuo”, sostuvo.

Según el funcionario, China se mostró abierta a negociar una renovación beneficiosa del acuerdo marítimo antes de su vencimiento.

Por su parte, Mulino adelantó que viajará a Grecia acompañado de una delegación multidisciplinaria para reunirse con autoridades, armadores y grandes navieras preocupadas por la situación de la marina mercante panameña.

“Voy a ponerle el pecho a esto”, afirmó el mandatario.

El presidente reconoció que existe inquietud internacional por el trato a barcos panameños y aseguró que el objetivo principal será recuperar confianza y fortalecer la posición estratégica de Panamá en el negocio marítimo mundial.

Además del tema naviero, Mulino adelantó que su agenda en Grecia incluirá reuniones sobre inversiones, turismo, finanzas y aeronáutica, buscando reforzar la presencia económica panameña en Europa.