Panamá y China ponen sobre la mesa las inspecciones a buques con bandera panameña

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, informó que la reunión sostenida con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, se desarrolló en un ambiente amistoso y respetuoso, abordando los temas de actualidad relacionados con las inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos chinos.

“Solicitamos que se mantenga estrictamente un criterio técnico en estas inspecciones y expresamos nuestra disposición a conversar sobre cómo mejorar la fiabilidad de nuestra flota mercante”, señaló Martínez-Acha, recordando que Panamá ya avanza en la modernización de su legislación marítima a través del Consejo General de la Marina.

La reunión se realizó durante la presidencia rotativa de China en mayo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realizada el martes en Nueva York, Estados Unidos.

El canciller comentó que durante el encuentro también se planteó la necesidad de renegociar el acuerdo de nación más favorecida en materia de transporte marítimo, con el objetivo de fortalecer la posición de Panamá en el comercio internacional.

Sobre la posibilidad de que técnicos panameños viajen a China para revisar directamente las detenciones en puertos, Martínez-Acha confirmó que el tema fue tratado y que aún se espera una fecha concreta para esa visita.

El jefe de la diplomacia panameña subrayó que la reunión permitió reafirmar los intereses de ambas naciones en un marco de respeto mutuo: “Transmitimos nuestra disposición a trabajar siempre basados en nuestra soberanía, nuestro estado de derecho y el respeto mutuo”.

Consultado sobre el estado general de las relaciones bilaterales, Martínez-Acha aseguró que estas se mantienen en buen nivel: “Nuestra relación está bien. Respetamos a China y tenemos disposición a conversar sobre temas de interés mutuo, siempre poniendo por delante los intereses de nuestro país”.