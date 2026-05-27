Conflicto comercial: cancilleres de Panamá y Costa Rica acuerdan agenda

En medio de las tensiones comerciales por productos agropecuarios, Panamá y Costa Rica buscan superar las diferencias y fortalecer la relación bilateral.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha sostuvo un encuentro con su homólogo costarricense, Manuel Tovar, en Nueva York, este martes, en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad.

La cita se produjo en medio de las tensiones comerciales entre ambos países por restricciones a productos agrícolas.

Subrayó que Panamá no considera que exista un “conflicto comercial” con Costa Rica, sino que ha hecho uso de los mecanismos legítimos previstos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Panamá hizo uso de un instrumento que establece la OMC, que es apelar ante un panel. Hemos utilizado recursos perfectamente legítimos en materia comercial”, afirmó.

El canciller destacó que la reunión con Tovar reflejó la intención de ambas partes de desescalar las tensiones y avanzar en la creación de mesas técnicas en distintos ámbitos: seguridad, comercio, aduanas, migración y diplomacia.

“Hay una intención de ambas partes de establecer mesas técnicas en distintos campos y avanzar en todos ellos”, señaló.

Martínez-Acha aclaró que los temas comerciales serán tratados en las instancias correspondientes y bajo la conducción del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

“Yo fui muy claro en decir que los temas comerciales tienen sus mesas, sus procesos, y los dirige el señor Julio Moltó”, puntualizó.

Aunque no se definieron fechas específicas, el canciller indicó que se habló de establecer un calendario de trabajo para los próximos meses.

“La relación con Costa Rica es muy fluida y amplia, no se limita al comercio. Queremos que esto se vea como un todo y no como algo comercial solamente”, concluyó.

El conflicto comercial entre ambos países se mantiene desde 2019 y afecta productos como lácteos, carnes, banano, plátano, fresas y piña. El diferendo se agravó luego de que Panamá apelara en enero de 2025 el fallo de la OMC que favoreció a Costa Rica, cuya aplicación práctica sigue suspendida.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, endureció su postura frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para defender al sector agropecuario costarricense.

Mientras tanto, el ministro panameño Julio Moltó llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto a las normas fitosanitarias, subrayando que ambos países tienen capacidad de alcanzar soluciones prácticas sin confrontaciones políticas.