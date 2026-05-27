Moltó celebra cita de cancilleres de Panamá y Costa Rica; industriales la ven como un ‘paso importante ante disputa

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, celebró este miércoles el encuentro sostenido en Nueva York entre el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar. Esta reunión representa un paso clave para fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación bilateral a través de una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro se dio en el marco del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en medio de la controversia comercial que mantienen ambas naciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que podría significar una oportunidad inicial para encontrar vías de solución a la disputa.

”Me complace ver que mi colega Manuel Tovar se haya reunido con nuestro canciller. Fue una reunión muy amena, reflejo de la relación que siempre han tenido Panamá y Costa Rica. Los temas de comercio, obviamente, se van a liderar desde el Ministerio de Comercio”, expresó Moltó durante su participación en el Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas (FIAB 2026).

El titular del MICI reiteró que Panamá siempre ha estado dispuesto a dialogar, siempre y cuando se establezcan reglas claras e igual de oportunidades para los productores de ambos países. “Siempre va a haber vías de solución y maneras de conversar; somos países amigos y la idea es ponernos de acuerdo”, aseguró.

Sector industrial panameño exige reciprocidad

Por su parte, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, calificó el acercamiento diplomático como un “paso importante” y coincidió en que el diálogo es la mejor vía para resolver el conflicto. Sin embargo, enfatizó la necesidad de obtener un trato justo para el sector productivo panameño.

”Como sector privado estamos esperando que tengamos una reciprocidad, que podamos resolver estos temas técnicos y fitosanitarios que al final han sido los causantes de detonar toda esta situación. Esperamos también que se moderen los discursos que no aportan nada positivo”, señaló Jurado.

El líder de los industriales explicó que, tras el acercamiento político, el siguiente paso debe ser la instalación de una mesa técnica que evalúe las normativas sanitarias de ambos países.

Jurado recordó que Costa Rica es uno de los principales mercados para Panamá en Centroamérica debido a la cercanía y a la eficiencia del transporte terrestre. No obstante, lamentó las restricciones actuales: “No es posible que no podamos exportar a Costa Rica. Nuestro país es pequeño y necesitamos exportar para poder escalar y fortalecer nuestra competitividad como sector”.

Tensiones desde San José

A pesar del optimismo por el encuentro de los cancilleres, la postura del Gobierno costarricense se mantiene firme. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, reiteró en su conferencia semanal del pasado 20 de mayo que su administración utilizará “todos los mecanismos” a su disposición para defender al sector agropecuario costarricense frente a lo que calificó como bloqueos “sin sustento legal” por parte de Panamá.

Tanto el sector privado panameño como el costarricense han hecho un llamado a sus respectivos gobiernos y autoridades institucionales para alcanzar un entendimiento rápido que ponga fin a las trabas comerciales que afectan el flujo de mercancías y materias primas en la región.