EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 27 de mayo de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 27 de mayo de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3066.

Resultados del sorteo del 27 de mayo:

Primer Premio: 7981

Letras: ACAC

Serie: 7

Folio: 12

Segundo Premio: 3375

Tercer Premio: 159

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.