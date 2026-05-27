Mulino cuestiona ‘puerta giratoria’ para delincuentes detenidos por las fuerzas de seguridad de Panamá

El presidente José Raúl Mulino cuestionó este miércoles 27 de mayo las decisiones que permiten otorgar libertad condicional o arresto domiciliario a personas detenidas por delitos graves, pese al trabajo realizado por los estamentos de seguridad del país.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia de graduación de los nuevos agentes del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración, realizada en Metetí, provincia de Darién.

“Sé que genera impotencia ver que a traficantes, homicidas y violadores detenidos por ustedes les otorgan la libertad condicional o casa por cárcel”, expresó Mulino ante los nuevos agentes de la Fuerza Pública.

Mulino aseguró que las fuerzas de seguridad cumplen con su labor al investigar, detener y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas vinculadas a actividades delictivas.

“Seamos claros, esa puerta giratoria no se genera en las fuerzas de seguridad. Aquí se hace el trabajo de investigar, detener y entregar, y todo ese esfuerzo se pierde por prebendas inmerecidas”, afirmó.

Mulino señaló que sería “beneficioso y transparente” que quienes toman este tipo de decisiones expliquen públicamente las razones detrás de medidas que calificó como “cuestionadas y controversiales”.

“Por convicción democrática e institucionalidad, sería beneficioso y transparente que los responsables de esas prebendas den respuesta a una sociedad cansada de impunidad”, manifestó.

Las declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre las medidas cautelares aplicadas a personas investigadas por delitos graves y el reclamo de sectores que exigen mayor severidad en el sistema judicial.

Durante su discurso, Mulino también destacó el trabajo que realizan los organismos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y los delitos ambientales.

“A los graduados les digo, para que lo lleven en su corazón: cada secuestro de drogas es un riesgo menos para nuestros jóvenes”, sostuvo.

Mulino indicó que cada red de trata de personas desmantelada representa vidas salvadas y subrayó además la importancia de combatir la tala ilegal para proteger la biodiversidad del país.