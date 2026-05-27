Bad Bunny llega a Toy Story 5: así será el inesperado personaje que interpretará en la película

La noticia rápidamente generó reacciones en redes sociales debido a lo inesperado del personaje.Los usuarios comenzaron a compartir memes y comentarios sobre la curiosa elección de Pixar, mientras otros celebraron ver a Bad Bunny dentro de una de las sagas animadas más populares del mundo.En algunas conversaciones en internet incluso compararon al personaje con otros personajes animados similares.La quinta película traerá nuevamente a personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, además de introducir nuevas figuras y una historia que abordará el impacto de la tecnología en el mundo de los juguetes.La participación de Bad Bunny también representa un nuevo paso en su carrera dentro del cine y el entretenimiento.El artista ya ha participado en producciones como Bullet Train y otros proyectos cinematográficos, pero esta será una de sus apariciones más llamativas dentro del universo de la animación.