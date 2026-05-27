Bad Bunny llega a Toy Story 5: así será el inesperado personaje que interpretará en la película

El artista prestará su voz a “Pizza con Gafas de Sol”, un peculiar personaje descrito por Disney como un juguete con un estilo relajado y misterioso. El personaje forma parte de una pequeña comunidad de juguetes olvidados que viven en un cobertizo abandonado.

El cantante y actor puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue anunciado oficialmente como una de las nuevas incorporaciones de Toy Story 5, la próxima entrega de una de las franquicias animadas más exitosas del cine que está previsto su estreno para el 19 de junio.

La noticia rápidamente generó reacciones en redes sociales debido a lo inesperado del personaje.

Los usuarios comenzaron a compartir memes y comentarios sobre la curiosa elección de Pixar, mientras otros celebraron ver a Bad Bunny dentro de una de las sagas animadas más populares del mundo.

En algunas conversaciones en internet incluso compararon al personaje con otros personajes animados similares.

La quinta película traerá nuevamente a personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, además de introducir nuevas figuras y una historia que abordará el impacto de la tecnología en el mundo de los juguetes.

La participación de Bad Bunny también representa un nuevo paso en su carrera dentro del cine y el entretenimiento.

El artista ya ha participado en producciones como Bullet Train y otros proyectos cinematográficos, pero esta será una de sus apariciones más llamativas dentro del universo de la animación.