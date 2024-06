Disney Pixar anuncia concierto en Panamá

Tras el éxito del concierto “100 años Disney” (2023) Panamá vivirá una vez más la magia de la compañía de entretenimiento más conocida del mundo del 1 al 4 de agosto en el Teatro Anayansi.

En esta ocasión serán los personajes de Pixar quiénes deleiten al público en un musical bajo la dirección del maestro brasileño, Thiago Tiberio y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Panamá.

El ‘show’ expondrá icónicas escenas de las películas de Pixar y presentará los grandes éxitos musicales de los filmes como “Yo soy tu amigo fiel” (Toy Story), el cual fue el tema merecedor del Oscar en 2001 a Mejor canción original, “Si no estoy contigo” (Monsters Inc), “Viento y cielo alcanzar” (Valiente), “Vida de casados” (Up: una aventura de altura), y “Un Poco Loco”, “El Latido de mi Corazón”, “Recuérdame” (Coco) y muchas más.

El espectáculo contará con la participación de alrededor de doce artistas entre cantantes y bailarines y reunirá a varios de los personajes de Pixar como Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

La preventa iniciará a partir de mañana hasta el 22 de junio y al día siguiente iniciara la venta general del resto de los boletos.