Jeff Bezos: Lo que se sabe de la compra de Vogue como regalo de bodas para Lauren

Jeff Bezos planea comprar Vogue como regalo de bodas para su esposa, son los rumores recientes sobre la pareja. Después su ostentosa boda de tres días en Venecia, Italia, el empresario podría volver a sorprender a su esposa con un importante y millonario regalo.

Según los rumores, el fundador de Amazon podría estar considerando la adquisición de la editorial Condé Nast, con el objetivo de que Vogue, una de las revistas más importantes del mundo, pase a manos de su esposa.

Bezos adquirió en 2013 The Washington Post por 250 millones de dólares, por lo que su interés en otros medios no sorprende. Según The Economic Times, Condé Nast estaría enfrentando dificultades financieras, lo que abriría la puerta a una posible oferta de Bezos, ahora casado con Lauren Sánchez, periodista con amplia trayectoria.

Expertos estiman que Bezos necesitaría invertir cerca de 5 mil millones de dólares para adquirir Condé Nast, editorial dueña de Vogue. Aunque la versión de que Bezos compraría la revista como regalo para Sánchez ha circulado ampliamente, personas cercanas al empresario niegan esta posibilidad. La familia Newhouse, propietaria de Condé Nast desde 1959, también ha descartado vender acciones de la compañía.

