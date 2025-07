Isabella Ladera habla sobre su ruptura con Beéle: ‘Me siento usada y abusada’

Isabella Ladera habla de cómo se sentía hace unos meses cuando rompió su relación con el Beéle.

La relación entre Isabella Ladera y Beéle habría finalizado a inicios de abril de 2025. En redes sociales, ambos dejaron de seguirse, ella eliminó las fotos en conjunto y compartió mensajes que los seguidores interpretaron como señales de una ruptura definitiva

Aunque no revelaron una fecha exacta ni dieron un comunicado oficial, los indicios apuntan a que el distanciamiento se dio en la primera semana de abril (alrededor del 3 o 4 de abril).

Este domingo, la modelo venezolana publicó en sus historias de la red social Instagram un escrito que detalla como se sentía hace unos meses.

“Me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me odio por amarte”, comienza el escrito. “¿Qué extrañas? ¿Cómo nunca te defendió? ¿Cómo permitió que hicieran y deshicieran contigo?”.