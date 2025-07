Tocumen lanzará concesión de aeropuertos antes de fin de año

Planes específicos para cada terminal

La administración de los aeropuertos regionales

Los aeropuertos de Río Hato y Colón fueron rehabilitados en 2013, bajo la administración del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Pero su uso es poco frecuente.

Según las notas del estado financiero del Aitsa, al 31 de diciembre de 2023, las actas de traspaso de administración de activos y pasivos de las terminales aéreas fueron concretadas los días 21 de febrero de 2013, 4 de diciembre de 2013 y 12 de marzo de 2014, para David, Río Hato y Colón, respectivamente.

No obstante, en la reunión del 12 de noviembre de 2015, la Junta Directiva buscaba dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 654 de 2012, con el fin de solicitar un nuevo contrato que aclaraba que el requisito al Aitsa era la gestión y operación de los nuevos aeropuertos sin transferir los activos y pasivos.

De acuerdo con el informe, al 31 de diciembre de 2023, los aeropuertos regionales no aparecen en el estado financiero del Aitsa, ya que al cierre de 2022 no había sido aprobado ni trasladado el proceso para invalidar o anular el Decreto Ejecutivo 654 de 2012, por lo que la administración del Aitsa considera que no controla los activos de los aeropuertos y, por lo tanto, no han sido reconocidos en sus estados financieros.