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Agroferias del IMA este viernes 29 de mayo: vea dónde comprar productos baratos

Todo lo que debe saber sobre las agroferias del IMA del 29 de mayo
Todo lo que debe saber sobre las agroferias del IMA del 29 de mayo Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/05/2026 13:45
Productos a precios accesibles estarán disponibles en las agroferias del IMA desde las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este viernes 29 de mayo en distintos puntos del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso de la población a productos alimenticios a precios económicos.

La entidad informó que las jornadas de venta comenzarán desde las 8:00 a.m. y estarán disponibles en varios sectores a nivel nacional, beneficiando a cientos de familias panameñas.

El IMA recordó a los consumidores que será obligatorio presentar la cédula de identidad al momento de realizar las compras. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos durante las agroferias.

Agroferias del viernes 29 de mayo a nivel nacional

Para el viernes 29 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de Chiriquí en el distrito de David.

-Coclé: Cancha de Olá cabecera en el distrito de Olá.

-Los Santos: Parque de Pedasí en el corregiminto de Pedasí cabecera.

-Veraguas: Cancha de El Higo en el distrito de La Mesa y en la casa comunal de Los Panamaes en Corral Falso en el distrito de San Francisco.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal Arnulfo Arias Madrid en el distrito de San Miguelito y en la Plaza Catedral en el corregimiento de San Felipe.

-Panamá Oeste: Centro deportivo de Celaje en el corregimiento de Chame cabecera.

-Bocas del Toro: Terrenos de la feria de Ramabala en el distrito de Chiriquí Grande.

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