Agroferias del IMA este viernes 29 de mayo: vea dónde comprar productos baratos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este viernes 29 de mayo en distintos puntos del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso de la población a productos alimenticios a precios económicos. La entidad informó que las jornadas de venta comenzarán desde las 8:00 a.m. y estarán disponibles en varios sectores a nivel nacional, beneficiando a cientos de familias panameñas. El IMA recordó a los consumidores que será obligatorio presentar la cédula de identidad al momento de realizar las compras. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos durante las agroferias.

Agroferias del viernes 29 de mayo a nivel nacional