Policía Nacional atribuye recientes hechos violentos a presión sobre estructuras criminales

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró la mañana de este jueves 21 de mayo que la administración del presidente José Raúl Mulino busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante el aumento del pie de fuerza policial, nuevos operativos antipandillas y acciones coordinadas contra el narcotráfico y el sicariato.

Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves durante la conferencia de prensa semanal encabezada por Mulino, en Ciudad Esperanza, en Arraiján.

Fernández explicó que durante la actual administración se incrementó significativamente la cantidad de aspirantes en formación policial.

“En la gestión del señor presidente de la República hemos logrado incrementar en 250 agentes y que estarán entrando mil más que se están preparando ahorita”, afirmó Fernández.

El director detalló que el proyecto denominado “compre vacaciones” tiene como objetivo tener un periodo de tres meses mientras terminan de formarse los nuevos agentes de la Policía Nacional.

“La intención es ganar esos tres meses para poder tener esa graduación de estos agentes, que son alrededor de mil, y compensar al 100% esa capacidad que va a estar en favor de la ciudadanía”, sostuvo.

Fernández también se refirió a los recientes hechos violentos registrados en el país y señaló que varios casos de sicariato están relacionados con el impacto de las operaciones policiales contra grupos criminales.

Según Fernández, las acciones de seguridad han permitido incautaciones récord de drogas y la captura de numerosos homicidas.

“Tan solo el día de ayer [miércoles] hemos dado con capturas de ocho homicidas en la calle y durante esta semana llevamos 17”, reveló el funcionario.

El funcionario sostuvo que el plan operativo de la Policía Nacional se encuentra alineado con el Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública, mediante labores de inteligencia y operativos conjuntos con el Ministerio Público de Panamá.

El jefe policial destacó que las acciones recientes han golpeado estructuras vinculadas al microtráfico y al narcotráfico.

“En poco más de un mes llevamos alrededor de 80 personas capturadas”, indicó.

Además, informó que desde 2024 se han intensificado las operaciones antipandillas en el país.

De acuerdo con Fernández, en 2024 se realizaron 24 operativos antipandillas, mientras que en 2025 la cifra ya asciende a 28.

También adelantó que para 2026 esperan fortalecer aún más estas acciones con el apoyo de dos nuevas fiscalías antipandillas impulsadas por el Gobierno.

Fernández enfatizó que el combate a la delincuencia no solo depende de las capturas, sino también de que las personas procesadas permanezcan fuera de circulación.

“Apelamos a que después que nosotros hacemos nuestro trabajo, las personas conlleven esas condenas que corresponden y sean sacadas de circulación”, manifestó.

El director insistió en la necesidad de evitar flexibilidades que permitan que delincuentes reincidan o continúen operando tras ser procesados por delitos graves.