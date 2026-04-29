Policía Nacional intensifica seguridad en Curundú con operativos y diligencias de allanamiento

La Policía Nacional realizó este miércoles 29 de abril operativos y diligencias de allanamiento en el sector de Curundú, como parte de las acciones contra el crimen organizado y la circulación ilegal de armas de fuego.

Las autoridades informaron que los allanamientos se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público, específicamente con apoyo de la Fiscalía de Colón.

Durante el recorrido transmitido en la edición matutina de Telemetro Reporta, el jefe de la Zona Policial del sector, Joel Hurtado, explicó que las diligencias buscan ubicar a personas presuntamente vinculadas a delitos relacionados con armas de fuego y señaló que las investigaciones continúan en proceso. “Es muy importante para nosotros y para el Ministerio Público que las personas denuncien el delito, que puedan pronunciarse de esa manera y nosotros poder actuar como brazo auxiliar del Ministerio Público y poder realizar todas las actividades”, dijo.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que los operativos se mantendrán de forma permanente en distintos puntos del país, especialmente en las zonas consideradas de mayor impacto delictivo.

Fernández hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas y colaborar con las autoridades. “La Policía Nacional no descansa”, expresó, al destacar que las denuncias ciudadanas son fundamentales para desarrollar acciones preventivas y represivas junto al Ministerio Público.

El director también señaló que las leyes pueden ser revisadas y actualizadas ante los cambios constantes en las modalidades del crimen, aunque aclaró que esos temas corresponden al ámbito del Ministerio de Seguridad.

En relación con la violencia que involucra a menores de edad, Fernández indicó que la Policía trabaja en programas de prevención junto al Ministerio de Educación y reiteró el llamado a los padres de familia para supervisar a sus hijos y evitar que sean reclutados por grupos criminales.

Las autoridades además informaron que los operativos continúan en otras zonas de la periferia de la capital, mientras equipos de la Dirección de Investigación Judicial y unidades policiales mantienen acciones de control y seguridad en Curundú y otros sectores del país.