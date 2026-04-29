Gobierno designa a Max Florez Arias como subadministrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá

El Gobierno de Panamá designó a Max Franklin Juan Florez Arias como subadministrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tras la renuncia presentada por Alexander Anel De Gracia Gaubeca al cargo.

La designación quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 33 del 28 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital y firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

De acuerdo con el documento oficial, De Gracia Gaubeca presentó su renuncia el pasado 31 de marzo de 2026, lo que llevó al Ejecutivo a nombrar de manera temporal al nuevo encargado mientras se designa al titular permanente del puesto.

Florez Arias, quien actualmente se desempeña como director general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, asumirá el cargo con efecto a partir de su toma de posesión.

La medida se fundamenta en el artículo 24 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, reformado por la Ley 57 de 6 de agosto de 2008, que establece la facultad del Órgano Ejecutivo para designar al subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá.