Gobierno designa a Max Florez Arias como subadministrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá

El Gobierno de Panamá designó a <b>Max Franklin Juan Florez Arias</b> <b>como subadministrador encargado de la<a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama"> Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b>, tras la renuncia presentada por Alexander Anel De Gracia Gaubeca al cargo.La designación quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. <b>33 del 28 de abril de 2026</b>, publicado en la Gaceta Oficial Digital y firmado por el presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, y el ministro de la Presidencia, <a href="/tag/-/meta/juan-carlos-orillac">Juan Carlos Orillac</a>.De acuerdo con el documento oficial, <b>De Gracia Gaubeca presentó su renuncia el pasado 31 de marzo de 2026</b>, lo que llevó al Ejecutivo a nombrar de manera temporal al nuevo encargado mientras se designa al titular permanente del puesto.Florez Arias, quien actualmente se desempeña como director general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, asumirá el cargo con efecto a partir de su toma de posesión.La medida se fundamenta en <b>el artículo 24 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998</b>, reformado por <b>la Ley 57 de 6 de agosto de 2008,</b> que establece la facultad del Órgano Ejecutivo para designar al subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá.