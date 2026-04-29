Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 29 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrologia de Panamá (IMHPA) </a>informó que para este miércoles 29 de abril se esperan condiciones variables en distintas regiones del país, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas principalmente durante la tarde.En horas de la madrugada y la mañana, se prevé el ingreso de algunas celdas nubosas desde el sector marítimo hacia tierra firme, especialmente en el oriente de la <b>comarca Guna Yala y costas de la comarca Ngäbe Buglé.</b> Para el resto del territorio nacional se mantendrá un cielo parcialmente nublado.Durante la tarde, el pronóstico indica <b>aguaceros con tormentas de intensidad moderada en Darién y la comarca Emberá Wounaan.</b> También se esperan <b>lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica </b>en sectores de <b>Colón, Guna Yala, Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y algunas zonas de Chiriquí.</b>Para la noche, persistirán algunos aguaceros aislados en Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en el resto del país continuará el cielo parcialmente nublado.En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas entre <b>19°C y 25°C</b> en áreas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>30°C y 36°C.</b>Además, las autoridades advirtieron que los índices de <b>radiación UV-B</b> estarán <b>entre 7 y 11+, con niveles de riesgo altos y extremos</b>, por lo que recomiendan<b> tomar precauciones al exponerse al sol.</b>