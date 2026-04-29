Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 29 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrologia de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 29 de abril se esperan condiciones variables en distintas regiones del país, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas principalmente durante la tarde.

En horas de la madrugada y la mañana, se prevé el ingreso de algunas celdas nubosas desde el sector marítimo hacia tierra firme, especialmente en el oriente de la comarca Guna Yala y costas de la comarca Ngäbe Buglé. Para el resto del territorio nacional se mantendrá un cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde, el pronóstico indica aguaceros con tormentas de intensidad moderada en Darién y la comarca Emberá Wounaan. También se esperan lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Colón, Guna Yala, Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y algunas zonas de Chiriquí.

Para la noche, persistirán algunos aguaceros aislados en Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en el resto del país continuará el cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas entre 19°C y 25°C en áreas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30°C y 36°C.

Además, las autoridades advirtieron que los índices de radiación UV-B estarán entre 7 y 11+, con niveles de riesgo altos y extremos, por lo que recomiendan tomar precauciones al exponerse al sol.