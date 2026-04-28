Caso Lili Pink: empresarios panameños bajo investigación por supuesto lavado de dinero y contrabando

Las autoridades colombianas adelantan una investigación por presunto contrabando y lavado de dinero relacionada con la cadena de tiendas Lili Pink, vinculada a la familia Abadi. El proceso, liderado por la Fiscalía General de la Nación, incluye la revisión de cientos de establecimientos comerciales de la marca, reconocida por la venta de ropa interior femenina y con presencia en Colombia, Ecuador, Venezuela, México y también Panamá, según reportes de El Tiempo y La Opinión. Las diligencias surgieron tras hallazgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que detectó inconsistencias en importaciones, movimientos financieros y posibles esquemas para introducir mercancía sin cumplir con obligaciones aduaneras.

Sociedades registradas en Panamá

Las sociedades panameñas Lili Brands Inc., Fast Moda S.A. y Bestsea Blue S.A. están relacionadas a una investigación en Colombia por presunto lavado de dinero y blanqueo de capitales, según detallan medios colombianos como El Tiempo, en el marco del proceso que se sigue contra la operación de Lili Pink en ese país. De acuerdo con reportes periodísticos, el holding panameño Lili Brands Inc. controla la marca a nivel internacional desde 2015, mientras que en Colombia la operación se realiza a través de Fast Moda S.A.S., cuyo accionista está vinculado a una sociedad registrada en Panamá. Estas compañías forman parte del entramado empresarial que analizan las autoridades para determinar si existieron irregularidades en la importación de mercancías y en la circulación de capitales.

Presencia comercial en Panamá

En Panamá, la marca Lili Pink se comercializa en los principales centros comerciales de la ciudad capital a través de la tienda Intima Secret, cuya representante legal es Joyce Abadi Homsany, pariente de David Max Abadi Homsany, según datos públicos del sistema Panamá Emprende. Este vínculo familiar añade un elemento local al caso, en medio de una investigación que se desarrolla principalmente en Colombia, pero que involucra sociedades constituidas en distintas jurisdicciones.

Operativos y alcance del caso

El proceso incluyó un operativo de gran escala con allanamientos en más de 300 tiendas, incautaciones de mercancía y medidas sobre bienes vinculados a la investigación. Las autoridades buscan establecer si la estructura empresarial habría sido utilizada para facilitar el ingreso de productos al mercado colombiano sin cumplir requisitos legales, así como para canalizar recursos de origen ilícito. El caso se remonta al menos a 2022, cuando comenzaron a detectarse comportamientos atípicos en sistemas tributarios y comerciales, lo que dio paso a una investigación más amplia sobre la red empresarial.

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