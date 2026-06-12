Condenan a 50 años de prisión a 12 responsables de la masacre en La Joyita que dejó 13 muertos

Un tribunal condenó a 50 años de prisión a 12 personas halladas culpables por la masacre ocurrida de este 17 de diciembre de 2019 en el Centro Penitenciario La Joyita, que dejó 13 reclusos muertos y 11 más heridos.

La Procuraduría General de la Nación informó que la sentencia fue obtenida por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, luego de que un jurado de conciencia declarara culpables a los acusados por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en horas de la tarde dentro del Pabellón 14 del penal.

La Fiscalía acreditó que los hoy sentenciados actuaron de manera premeditada al atacar a un grupo de internos que se encontraba recluido en el mismo pabellón.

Durante la agresión, los responsables utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para atacar a las víctimas.

Como resultado, 13 privados de libertad perdieron la vida y otros 11 sobrevivieron a los ataques, mientras decenas de reclusos intentaban salir del área para resguardarse.

La masacre de La Joyita es considerada uno de los episodios más violentos registrados en el sistema penitenciario panameño en los últimos años y generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad dentro de los centros penales del país.

Tras la decisión judicial, la Procuraduría destacó que la condena representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares.