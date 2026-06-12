Mujeres ocupan 55% de cargos ejecutivos, pero solo 37% de juntas

Las mujeres han logrado una presencia equivalente a la de los hombres en los comités ejecutivos de las empresas privadas panameñas, pero continúan subrepresentadas en las juntas directivas, donde se toman las decisiones de mayor impacto corporativo.

Así lo revela el primer estudio nacional desarrollado por Stratego sobre liderazgo femenino en empresas privadas, presentado este jueves 11 de junio por la Iniciativa de Paridad de Género de Panamá (IPG), que analizó información de 111 empresas medianas y grandes del país.

Los resultados dados a conocer por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá muestran que las mujeres representan el 55% de la fuerza laboral de las compañías consultadas y ocupan también el 55% de los puestos en los comités ejecutivos. Sin embargo, su participación disminuye al 37% cuando se trata de integrar juntas directivas.

La investigación concluyó que más de la mitad de las empresas aún no alcanza la paridad en estos órganos de gobierno corporativo y que una de cada cuatro reporta menos del 30% de representación femenina, porcentaje utilizado como referencia en la Ley 56 de 2017.

El informe identifica una brecha entre la incorporación de mujeres a posiciones de liderazgo operativo y su acceso a los espacios donde se definen estrategias empresariales, inversiones y políticas corporativas.

Además, aunque el 63% de las empresas afirmó contar con compromisos formales relacionados con la igualdad de género, las acciones implementadas se concentran principalmente en programas de capacitación.

Las medidas consideradas de mayor impacto, como políticas de inclusión, esquemas de flexibilidad laboral, mentorías, apoyo financiero o mecanismos de seguimiento, muestran una adopción más limitada.

Según los resultados, solo el 15% de las empresas dispone de recursos específicos para impulsar iniciativas de equidad de género y cerca de un tercio no utiliza indicadores para medir avances en esta materia.

La IPG señaló que el estudio constituye la primera línea base nacional para evaluar la participación femenina en posiciones de liderazgo dentro del sector privado.

“Este estudio marca un hito al brindar, por primera vez, una línea base sobre el liderazgo femenino en el sector empresarial”, afirmó Nayibe Farah, directora de la organización.

En tanto, Monique de Saint Malo Eleta, vicepresidenta ejecutiva de Stratego, subrayó: “La evidencia presentada constituye una herramienta estratégica para el sector empresarial, al permitir identificar avances y oportunidades concretas para fortalecer políticas que impulsen una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones”.

En el marco del lanzamiento, Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, destacó: “Promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo no solo es una cuestión de equidad, sino también de desarrollo económico. Este estudio aporta evidencia clave para avanzar hacia empresas más productivas, innovadoras y competitivas”.