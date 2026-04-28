Italia conquista España, Panamá abordará su segunda eliminatoria

Los guatemaltecos se impondrían 2-0, un revés que marcaría el rumbo gris en la eliminatoria de la selección canalera que volvería a quedar de última en la clasificación, como en la anterior. No ganó ninguno de sus 8 partidos, obtuvo 1 empate, le anotaron 24 goles y solo pudo conseguir 3. El camino por recorrer se vislumbraba extenso.

El conjunto panameño partía enfrentado a Guatemala en el Estadio Revolución (hoy Rommel Fernández), el miércoles 2 de julio de 1980 (8:45 p.m.). En la información previa sobre el partido publicada en el diario la Estrella de Panamá se mencionaba: “Se da por descontada la presencia del súper campeón Roberto Durán en este compromiso de los futbolistas panameños. Será la ocasión propicia de demostrar la gratitud de Roberto hacia la familia del fútbol, que desde todos los rincones de la patria estuvieron apoyándole en su combate frente a Leonard (20 de junio de 1980)”. Los boletos tuvieron el costo de $2.00 entrada General, $3.00 en Tribuna C y $4.00 Butacas, y hubo acogida entre el público. Según Iván Cancha -quien firmó la nota de cobertura del periódico: “El partido contó con una enorme concurrencia, nueva cifra para estos espectáculos internacionales”. Asistieron 5.767 personas que dejaron en recaudación B/.15.328.00.

España era la sede del mundial en 1982 y en Panamá el fútbol venía dando pasos de crecimiento, por ello las expectativas con la Selección habían aumentado en la que sería su segunda eliminatoria en la Zona Centroamericana de la Concacaf. Las esperanzas estaban afincadas en que esta vez era posible avanzar a la segunda ronda. Si en su primera incursión, para el mundial de 1978, lo hicieron bajo la conducción del entrenador chileno Renato Panay, para esta se inclinaron por darle la dirección a un técnico uruguayo, Luis Borghini.

Maradona, Brasil e Italia a pulso

El mundial España 82’, el primero en la historia con 24 equipos, se presentó en su antesala como la vitrina en la que se exhibiría Diego Armando Maradona, quien debutaba con la actual campeona. Había alcanzado con la albiceleste la Copa Mundial Sub-20 Japón 1979, brilló jugando para Boca Juniors y estaba firmado para integrarse al Barcelona después del mundial. Se referían ya a él como el Mejor Jugador del mundo. Con el entrenador César Luis Menotti de referente eran candidatos para retener el título. A Brasil y a Alemania Occidental se les ubicaba también en el pelotón de favoritas. Dirigidos por Tele Santana, un entrenador innovador posicionado en el fútbol ofensivo, Brasil arribaba con una generación en la que sobresalían Zico, Sócrates, Falcao, Eder y Cerezo.

A Maradona y Argentina les costaría desplegar sus cualidades. Caerían 1-0 frente a Bélgica en el partido inaugural el 13 de junio de 1982; avanzarían de segundos en su grupo, tras las victorias sobre Hungría 4-1 y ante El Salvador 2-0. Mientras, los brasileños acapararon simpatías y elogios ganando convincentemente los tres partidos que les correspondieron. La primera fase tuvo un incidente que cambiaría posteriormente la mecánica del torneo. En el cierre del grupo 2, Austria llegaba como primera con 4 puntos; empatados en el segundo lugar con 2 puntos estaban Alemania Occidental y Argelia. El último partido definía en Gijón a los clasificados. Argelia tuvo que enfrentar a Chile primero, le ganó 3-2; al día siguiente, conociendo el resultado, Alemania lo hacía contra Austria. A los 10’, Hrubesh conseguía el 1-0 a favor de Alemania, de mantenerse ese resultado se clasificarían ambos dejando a los argelinos fuera; se dedicaron a no hacerse daño, prácticamente a no jugar. Argelia quedaría eliminada, después de este mundial los partidos de cierre de grupo se programarían simultáneamente: mismo día e igual hora.

Brasil y Argentina quedaron asignados al grupo C, junto a Italia. Con Enzo Bearzot de entrenador desde el mundial de 1978, los italianos se habían metido en la segunda fase como segundos de su grupo por un estrecho margen en diferencia de goles sobre Camerún. Empataron sus tres partidos con Polonia 0-0, Perú 1-1 y Camerún 1-1. Camerún había empatado también sus tres compromisos: Perú 0-0, Polonia 0-0 e Italia 1-1, tenía igualmente tres puntos, pero los italianos habían anotado en esta fase más goles, 2 por 1 de los cameruneses.

La segunda fase constaba de cuatro grupos de tres equipos cada uno, los primeros clasificaban a semifinales. En la apertura Argentina perdería contra Italia 2-1 en un encuentro en el que el defensa Claudio Gentile le haría un marcaje a Maradona con reiteradas faltas alevosas; Brasil y Argentina se encontrarían entonces en el segundo partido con la condición de que si los brasileños vencían, les eliminaban. Brasil derrotaría 3-1 a Argentina en un encuentro que dejaría la imagen empañada de Maradona tras ser expulsado por una dura entrada, toda la frustración reflejada en ese instante. Brasil e Italia quedaban para definir el semifinalista, una cita con aroma de revancha de la final de 1970. Disputarán uno de los mejores partidos por estilos opuestos, intensidad y un marcador cambiante con los brasileños remando a contracorriente.

Brasil tras la victoria sobre Argentina 3-1 llegaba con mejor diferencia de goles (+2) que Italia (+1). El empate clasificaría a Brasil a semifinales, sin embargo, Tele Santana y la verdeamarela solo entendían de atacar para ganar, a los italianos le quedaba a su medida dada su especialidad histórica de saber defender y contratacar. El delantero Paolo Rossi había llegado al mundial arrastrando la estela del escándalo Totonero, sindicado de estar involucrado en el amaño de partidos en 1980, suspendido por tres años que le fueron reducidos a dos. Bearzot confiaba plenamente en él, sus tres goles en el mundial de 1978 le avalaban. En los partidos de la primera fase estuvo seco, igual contra Argentina, pero ante Brasil tuvo un día memorable. Se destapó anotando el 1-0 a los 5’, Brasil empataría 1-1 con gol Sócrates a los 12’; Rossi volvería a hacerse presente para el 2-1 a los 25’. El partido se igualaría nuevamente a los 68’ con una anotación de Falcao; aprovechando las carencias defensivas de Brasil, Rossi conseguiría su tercer gol a los 74’ para dejar llorando a los amantes del fútbol espectáculo y llevando a Italia a semifinales.