Italia conquista España, Panamá abordará su segunda eliminatoria

España era la sede del mundial en 1982 y en Panamá el fútbol venía dando pasos de crecimiento, por ello las expectativas con la Selección habían aumentado en la que sería su segunda eliminatoria en la Zona Centroamericana de la Concacaf. Las esperanzas estaban afincadas en que esta vez era posible avanzar a la segunda ronda. Si en su primera incursión, para el mundial de 1978, lo hicieron bajo la conducción del entrenador chileno Renato Panay, para esta se inclinaron por darle la dirección a un técnico uruguayo, Luis Borghini.El conjunto panameño partía enfrentado a Guatemala en el Estadio Revolución (hoy Rommel Fernández), el miércoles 2 de julio de 1980 (8:45 p.m.). En la información previa sobre el partido publicada en el diario la Estrella de Panamá se mencionaba: 'Se da por descontada la presencia del súper campeón Roberto Durán en este compromiso de los futbolistas panameños. Será la ocasión propicia de demostrar la gratitud de Roberto hacia la familia del fútbol, que desde todos los rincones de la patria estuvieron apoyándole en su combate frente a Leonard (20 de junio de 1980)'. Los boletos tuvieron el costo de $2.00 entrada General, $3.00 en Tribuna C y $4.00 Butacas, y hubo acogida entre el público. Según Iván Cancha -quien firmó la nota de cobertura del periódico: 'El partido contó con una enorme concurrencia, nueva cifra para estos espectáculos internacionales'. Asistieron 5.767 personas que dejaron en recaudación B/.15.328.00.Los guatemaltecos se impondrían 2-0, un revés que marcaría el rumbo gris en la eliminatoria de la selección canalera que volvería a quedar de última en la clasificación, como en la anterior. No ganó ninguno de sus 8 partidos, obtuvo 1 empate, le anotaron 24 goles y solo pudo conseguir 3. El camino por recorrer se vislumbraba extenso.