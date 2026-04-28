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Asamblea revisa a contrarreloj proyectos de ley; queda fuera el reglamento interno

Asamblea revisa a contrarreloj proyectos de ley; queda fuera el reglamento interno
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 29/04/2026 00:00
La descentralización y la equiparación de ingreso a jubilados fueron algunas de las iniciativas discutidas en el pleno legislativo. El 30 de abril termina el periodo de sesiones ordinarias

A toda máquina avanza la discusión de proyectos de ley en el pleno de la Asamblea Nacional, a pocos días que termine el período de sesiones ordinarias. Un total de 24 proyectos de ley aparecen en el orden del día, entre los cuáles no se encuentran las reformas al reglamento interno.

Luego de una maratónica jornada el lunes que terminó a las 12.30 de la noche, el debate del martes se centró al inicio en el proyecto de Ley 313 sobre la descentralización. Se trata de una iniciativa legislativa del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, que fue presentada en agosto de 2025, fusionada con el proyecto de ley 365 el 8 de abril de 2026 y finalmente esperaba su discusión en Segundo Debate ante el pleno legislativo.

Al presentarlo, Herrera señaló que se buscaba fortalecer las arcas municipales, reforzar la transparencia y asegurar la planificación estratégica en los distritos.

“Esta iniciativa recoge las necesidades de las comunidades que busca un gobierno local cercano, capacitado para cumplir con el traslado de las competencias, que faciliten la pronta ejecución de proyectos con una asignación de recursos necesarios para asumir las mismas, implementando medidas y mecanismos que permitan un adecuado, transparente y eficiente uso de los fondos asignados”, detalla la exposición de motivos. “Tengo la convicción que un proceso de descentralización transparente, ordenado y con la participación de los ciudadanos puede contribuir a un mejor país donde se atiendan las necesidades sociales y donde lo primordial sea cumplir con una comunidad necesitada que exige respeto y prontas soluciones”, concluye.

Varios diputados presentaron propuestas para reformar artículos. El diputado Luis Eduardo Camacho tomó la palabra y expresó su apoyo a la intención de fortalecer a los gobiernos locales pero advirtió que se habían introducido tantas modificaciones que ya no se sentía en capacidad siquiera de emitir un criterio sobre el proyecto.

Los diputados decidieron suspender la discusión del proyecto, y se espera que sea retomado durante el siguiente período de sesiones ordinarias que inicia el 1 de julio.

Recta final

Aunque hay varios proyectos de ley pendientes de discusión, unos 8 serían prioridad. Así lo compartió la diputada Alexandra Brenes.

“Por ahora hay ocho proyectos, el lunes fue aprobado uno de los proyectos de esa lista de ocho, es lo que se acordó por parte de los jefes de bancada, de la cual no soy parte, pero fue la información que se nos dio. Se iban a discutir 8 proyectos de los cuales no está dentro de esos 8 descentralización, así que esperamos terminar con uno de los proyectos que es por parte del diputado Tuto (Palacios) y ahí entonces vendrían las sesiones extraordinarias para el proyecto que está impulsando el MEF”, concluyó refiriéndose al proyecto de ley sobre sustancia económica por el cual el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya adelantó que convocará las sesiones extraordinarias.

El lunes hubo una reunión entre los líderes de las distintas bancadas legislativas. La diputada Grace Hernández, líder de la bancada Seguimos, participó en la reunión.

“El lunes evacuamos una lista de 7. Cada bancada puso sobre la mesa las prioridades de su bancada. Nosotros ayer, de nuestra bancada, pudimos aprobar el proyecto de ley que formaliza los buhoneros. Y cada bancada hizo lo propio. Ir evacuando lo que cada bancada propuso como prioridad”, compartió.

Uno de estos proyectos es el proyecto de Ley 491, propuesto por Hernández para equiparar el ingreso de jubilados y pensionados a 600 dólares. Los fondos saldrían de una tasa de 10 dólares por TEU a cada contenedor que pase por puertos panameños.

“Hay jubilados, más de 95,500 personas que no saben qué van a poder comprar hoy para comer porque no tienen plata, no tienen ni para comprar las medicinas y tenemos un sistema que colapsó que cuando van a buscar los medicamentos no hay y a veces hasta los hacen ir de lugar en lugar gastando un dinero que no tienen en transporte y no solucionan”, declaró la diputada. Explicó que el objetivo es generar empatía, dar oxígeno a los jubilados y pensionados, quienes a su vez usarían sus fondos para mover la economía local.

El proyecto de Ley fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional y espera ahora Tercer Debate. De ser aprobado en Tercer Debate, le tocaría al presidente de la República sancionarlo o vetarlo.

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