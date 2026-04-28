Asamblea revisa a contrarreloj proyectos de ley; queda fuera el reglamento interno

Aunque hay varios proyectos de ley pendientes de discusión, unos 8 serían prioridad. Así lo compartió la diputada Alexandra Brenes.'Por ahora hay ocho proyectos, el lunes fue aprobado uno de los proyectos de esa lista de ocho, es lo que se acordó por parte de los jefes de bancada, de la cual no soy parte, pero fue la información que se nos dio. Se iban a discutir 8 proyectos de los cuales no está dentro de esos 8 descentralización, así que esperamos terminar con uno de los proyectos que es por parte del diputado Tuto (Palacios) y ahí entonces vendrían las sesiones extraordinarias para el proyecto que está impulsando el MEF', concluyó refiriéndose al proyecto de ley sobre sustancia económica por el cual el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya adelantó que convocará las sesiones extraordinarias.El lunes hubo una reunión entre los líderes de las distintas bancadas legislativas. La diputada Grace Hernández, líder de la bancada Seguimos, participó en la reunión.'El lunes evacuamos una lista de 7. Cada bancada puso sobre la mesa las prioridades de su bancada. Nosotros ayer, de nuestra bancada, pudimos aprobar el proyecto de ley que formaliza los buhoneros. Y cada bancada hizo lo propio. Ir evacuando lo que cada bancada propuso como prioridad', compartió.Uno de estos proyectos es el proyecto de Ley 491, propuesto por Hernández para equiparar el ingreso de jubilados y pensionados a 600 dólares. Los fondos saldrían de una tasa de 10 dólares por TEU a cada contenedor que pase por puertos panameños.'Hay jubilados, más de 95,500 personas que no saben qué van a poder comprar hoy para comer porque no tienen plata, no tienen ni para comprar las medicinas y tenemos un sistema que colapsó que cuando van a buscar los medicamentos no hay y a veces hasta los hacen ir de lugar en lugar gastando un dinero que no tienen en transporte y no solucionan', declaró la diputada. Explicó que el objetivo es generar empatía, dar oxígeno a los jubilados y pensionados, quienes a su vez usarían sus fondos para mover la economía local.El proyecto de Ley fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional y espera ahora Tercer Debate. De ser aprobado en Tercer Debate, le tocaría al presidente de la República sancionarlo o vetarlo.