Asamblea revisa a contrarreloj proyectos de ley; queda fuera el reglamento interno

A toda máquina avanza la discusión de proyectos de ley en el pleno de la Asamblea Nacional, a pocos días que termine el período de sesiones ordinarias. Un total de 24 proyectos de ley aparecen en el orden del día, entre los cuáles no se encuentran las reformas al reglamento interno.

Luego de una maratónica jornada el lunes que terminó a las 12.30 de la noche, el debate del martes se centró al inicio en el proyecto de Ley 313 sobre la descentralización. Se trata de una iniciativa legislativa del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, que fue presentada en agosto de 2025, fusionada con el proyecto de ley 365 el 8 de abril de 2026 y finalmente esperaba su discusión en Segundo Debate ante el pleno legislativo.

Al presentarlo, Herrera señaló que se buscaba fortalecer las arcas municipales, reforzar la transparencia y asegurar la planificación estratégica en los distritos.

“Esta iniciativa recoge las necesidades de las comunidades que busca un gobierno local cercano, capacitado para cumplir con el traslado de las competencias, que faciliten la pronta ejecución de proyectos con una asignación de recursos necesarios para asumir las mismas, implementando medidas y mecanismos que permitan un adecuado, transparente y eficiente uso de los fondos asignados”, detalla la exposición de motivos. “Tengo la convicción que un proceso de descentralización transparente, ordenado y con la participación de los ciudadanos puede contribuir a un mejor país donde se atiendan las necesidades sociales y donde lo primordial sea cumplir con una comunidad necesitada que exige respeto y prontas soluciones”, concluye.

Varios diputados presentaron propuestas para reformar artículos. El diputado Luis Eduardo Camacho tomó la palabra y expresó su apoyo a la intención de fortalecer a los gobiernos locales pero advirtió que se habían introducido tantas modificaciones que ya no se sentía en capacidad siquiera de emitir un criterio sobre el proyecto.

Los diputados decidieron suspender la discusión del proyecto, y se espera que sea retomado durante el siguiente período de sesiones ordinarias que inicia el 1 de julio.