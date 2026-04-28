Audiencia a Pittí y Rodríguez por caso ‘Pinchazos’ es aplazada

El Juzgado Primero de Causas Penales informó que suspendió la audiencia ordinaria programada para este miércoles contra William Pittí y Ronny Rodríguez, dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, imputados por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en el marco de las investigaciones por supuestas interceptaciones telefónicas.

La decisión fue adoptada luego de que uno de los querellantes presentara una apelación al auto de pruebas, lo que obligó a posponer el acto judicial. Como nueva fecha tentativa, se fijó el próximo viernes 22 de mayo a las 9:00 a.m.

Este proceso guarda relación con el conocido caso de los “pinchazos”, en el que figuran Pittí y Rodríguez. Se trata de las escuchas ilegales que se dieron en el gobierno de Ricardo Martinelli a mas 150 personas, entre periodistas, empresarios y políticos.

Por este caso, el expresidente fue declarado no culpable, después de haber sido extraditado desde Estados Unidos.

Desde agosto de 2015 se dictó el auto de llamamiento a juicio contra los exfuncionarios, los cuales mantienen la medida cautelar de detención preventiva en este proceso por supuestas interceptaciones telefónicas.

Ambos exfuncionarios estuvieron prófugos por una década hasta el pasado 26 de marzo, cuando se entregaron a las autoridades para enfrentar el proceso.

Ambos también son juzgados por el delito de peculado, vinculado a la desaparición de un equipo de interceptación de comunicaciones —conocido como “máquina pinchadora”— valorado en aproximadamente 13 millones de dólares.

Este juicio se realizó el pasado viernes 24 de abril, luego de haber sido suspendido días antes por la ausencia de la parte querellante. La jueza Águeda Rentería no permitió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia, que se extendió hasta cerca de las 2:00 p.m. sin que se concediera ningún receso.

Rentería se acogió al término de ley para dictar la sentencia en este caso.

Según la defensa, los imputados permanecen bajo detención preventiva en instalaciones de la Policía Nacional y han participado en las audiencias de forma remota.

El caso se remonta a una resolución emitida en 2015 por el entonces Juzgado Decimosexto de Circuito Penal, que ordenó el llamamiento a juicio por las supuestas interceptaciones ilegales, proceso que continúa avanzando en la jurisdicción liquidadora.