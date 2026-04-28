Moisés Cohen: ‘Ley de Sustancia Económica es clave para la inversión y salir de la lista UE’

Pienso que es un tema que se debe estudiar y analizar. Panamá debe tomar decisiones estratégicas que más le convengan al país. Por 40 años hemos estado fuera de la OCDE y el esquema actual no nos ha funcionado. Existen personas a favor y otras en contra, pero analizando el tema, veo que si estuviéramos dentro de la organización seríamos parte del grupo de países que la integran y tendríamos voz y voto. Podríamos dar nuestra opinión desde adentro. Si estamos afuera, realmente hasta ahora no nos ha funcionado; seguimos figurando en las listas de la UE. Creo que a países como Singapur, por ejemplo, que decidieron ser parte de la OCDE, les ha beneficiado. Esa puede ser una de las ventajas: una vez dentro, no nos tildarán internacionalmente de 'no cumplidores', porque ser miembro ya implica serlo, y el trato será diferenciado.