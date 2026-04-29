Panamá Stopover busca la ambiciosa meta de 250 mil visitantes anuales en 2026

La economía de Panamá recibirá un impulso estratégico tras el anuncio de Copa Airlines este martes 28 de abril sobre la firma de un nuevo acuerdo con Boeing y GE Aerospace.

La operación contempla la compra de hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX, lo que representa una inversión aproximada de $13.5 mil millones a precio de lista.

Esta expansión no solo refuerza la flota, sino que se posiciona como un motor de desarrollo a través de la inversión extranjera, la creación de puestos de trabajo y el fortalecimiento del turismo regional.

El acuerdo permite a la aerolínea sumar estas unidades a las 40 que ya tiene pendientes de entrega, facilitando la incorporación de más de 100 nuevos aviones en los próximos ocho años. De mantenerse la demanda en la región, Copa Airlines proyecta superar las 200 aeronaves para el año 2034. Los nuevos modelos, que incluyen las versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10, serán entregados entre 2030 y 2034, permitiendo ajustar la capacidad según los planes de expansión del Hub de las Américas.

La ampliación de flota que contempla este acuerdo tendrá un impacto directo en la generación de empleos de calidad en Panamá. Se estima que cada nueva aeronave que se incorpora a la operación de Copa Airlines genera entre 60 y 70 empleos directos en Panamá.

Con una operación en expansión, Copa Airlines proyecta crear más de 2,100 nuevas plazas de trabajo directas en Panamá en los próximos cuatro años al sumar la nueva orden de aeronaves, entre otros, en áreas como personal operativo, tripulantes de cabina, pilotos, mecánicos de aviación y funciones administrativas.

La mayor disponibilidad de asientos y frecuencias fortalecerá la capacidad de convertir el tránsito de pasajeros en visitas reales para el país. El programa Panamá Stopover, que permite a los viajeros hacer una parada en el país sin costo adicional en su tarifa aérea, es la pieza clave de esta estrategia.

Con el aumento de la flota, la aerolínea estima pasar de los 20.9 millones de pasajeros transportados en 2026 a más de 27 millones hacia finales de la década. Este flujo constante es fundamental para que el programa Stopover alcance su meta de 250 mil visitantes anuales para 2026, dinamizando hoteles, comercios y servicios turísticos en todo el territorio nacional.