IDAAN anuncia corte de agua en Panamá norte este 29 de abril por reparación de tubería

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este miércoles 29 de abril se realizarán trabajos de reparación en una tubería de 16 pulgadas, lo que provocará la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios sectores de Panamá norte.

Según el comunicado oficial, las labores se llevarán a cabo en calle Natá, en el corregimiento de Alcalde Díaz, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Durante este tiempo, el servicio de agua será interrumpido en las siguientes áreas:

Alcalde Díaz

Las Cumbres

Ciudad Bolívar

Sectores aledaños

El IDAAN exhortó a la población a tomar las medidas necesarias, como el almacenamiento de agua, para reducir las afectaciones durante el desarrollo de los trabajos.

Una vez culminadas las reparaciones, el suministro se restablecerá de forma gradual en las comunidades afectadas.