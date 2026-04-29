Metro reprograma otra vez entrega de propuestas del teleférico

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) volvió a modificar el cronograma de la licitación del teleférico que conectará sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito. Con la más reciente reprogramación, el proceso acumula ya cinco fechas distintas para la presentación de propuestas, luego de cuatro postergaciones oficiales desde el lanzamiento del acto público.

La nueva fecha quedó fijada para el 28 de mayo de 2026, según establece la Adenda N.° 9 al Pliego de Cargos de la Licitación por Mejor Valor.

El acto de recepción de propuestas se desarrollará en la mañana en el auditorio del edificio administrativo del Metro de Panamá, en Altos de Curundú.

El proceso comenzó originalmente con una fecha programada para el 17 de noviembre de 2025. Sin embargo, el cronograma fue modificándose progresivamente mediante distintas adendas emitidas por Metro de Panamá. La primera postergación trasladó el acto al 15 de enero de 2026. Posteriormente, una segunda modificación lo movió al 26 de febrero de 2026. Más adelante, la tercera reprogramación estableció como nueva fecha el 31 de marzo de 2026. Finalmente, la Adenda N.° 9 volvió a extender el plazo hasta el 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con la más reciente adenda, Metro de Panamá concedió la nueva extensión tras solicitudes realizadas por los dos consorcios precalificados que participan en la licitación. Las empresas solicitaron más tiempo para estructurar sus propuestas económicas junto con la banca multilateral y completar aspectos relacionados con las garantías y fianzas exigidas dentro del contrato.

Uno de los grupos participantes es el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa, de Panamá; Ingeniería Estrella, de República Dominicana; y Prodemex, de México. El segundo proponente es el Consorcio Teleférico de San Miguelito, conformado por Cointer, de España, y Doppelmayr, de Austria, compañía reconocida internacionalmente por el desarrollo de sistemas de teleféricos turísticos y masivos.

El teleférico forma parte del plan de movilidad urbana impulsado por el Gobierno Nacional para mejorar la conectividad entre Panamá y San Miguelito, dos de las zonas metropolitanas con mayor congestión vehicular. El sistema contará con once estaciones y buscará integrarse con las líneas existentes del Metro de Panamá para ampliar las opciones de transporte público.

La concesión incluye la financiación, estudios, diseño, construcción de obras civiles, fabricación e instalación del sistema, además de su operación, mantenimiento y reversión al Estado. El proyecto también requerirá un Estudio de Impacto Ambiental debido a que parte del trazado atravesará áreas urbanas densamente pobladas y sectores ambientalmente sensibles.