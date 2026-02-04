Metro prevé que teleférico Panamá–San Miguelito opere en 2029

El Metro de Panamá anunció la realización de un foro público como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría 3 del proyecto de diseño, construcción y operación del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito, el primero de este tipo que se desarrollará en el país. Durante una intervención ante el Consejo Municipal de Panamá, representantes del Metro informaron que, una vez adjudicado el contrato, el tiempo estimado de construcción del proyecto será de tres años, por lo que se prevé que el teleférico pueda entrar en operación en 2029. El foro público se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, en la parroquia Cristo Redentor de San Miguelito, ubicada frente al Consejo Municipal de ese distrito. La actividad forma parte del proceso de consulta ciudadana requerido por la normativa ambiental antes de la evaluación y aprobación del estudio por parte del Ministerio de Ambiente.

Durante la sesión, Alex Quiroz, representante del Metro de Panamá, explicó que el proyecto contempla un teleférico de 6.6 kilómetros de longitud, con seis estaciones, de las cuales dos estarán ubicadas en el distrito de Panamá y cuatro en San Miguelito, y una velocidad de operación de seis metros por segundo. Quiroz detalló además que el proceso de licitación internacional se encuentra actualmente en curso y que la entrega de propuestas está prevista para el 26 de febrero de 2026. Indicó que el proyecto ya pasó por una fase de precalificación, de la cual resultaron dos consorcios habilitados para presentar ofertas finales. Por su parte, Joel Castillo, representante del consorcio Segisa–Serpinco, responsable de la elaboración del estudio ambiental, señaló que el proceso de consulta pública ya inició mediante convocatorias dirigidas a las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, así como a autoridades locales y municipales de Panamá y San Miguelito.