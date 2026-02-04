  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Metro prevé que teleférico Panamá–San Miguelito opere en 2029

Metro de Panamá llama a foro público por teleférico urbano.
Metro de Panamá llama a foro público por teleférico urbano. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 04/02/2026 11:18
El proyecto del primer teleférico del país tendrá un foro público el 21 de febrero, como parte del estudio de impacto ambiental categoría 3

El Metro de Panamá anunció la realización de un foro público como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría 3 del proyecto de diseño, construcción y operación del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito, el primero de este tipo que se desarrollará en el país.

Durante una intervención ante el Consejo Municipal de Panamá, representantes del Metro informaron que, una vez adjudicado el contrato, el tiempo estimado de construcción del proyecto será de tres años, por lo que se prevé que el teleférico pueda entrar en operación en 2029.

El foro público se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, en la parroquia Cristo Redentor de San Miguelito, ubicada frente al Consejo Municipal de ese distrito. La actividad forma parte del proceso de consulta ciudadana requerido por la normativa ambiental antes de la evaluación y aprobación del estudio por parte del Ministerio de Ambiente.

Durante la sesión, Alex Quiroz, representante del Metro de Panamá, explicó que el proyecto contempla un teleférico de 6.6 kilómetros de longitud, con seis estaciones, de las cuales dos estarán ubicadas en el distrito de Panamá y cuatro en San Miguelito, y una velocidad de operación de seis metros por segundo.

Quiroz detalló además que el proceso de licitación internacional se encuentra actualmente en curso y que la entrega de propuestas está prevista para el 26 de febrero de 2026. Indicó que el proyecto ya pasó por una fase de precalificación, de la cual resultaron dos consorcios habilitados para presentar ofertas finales.

Por su parte, Joel Castillo, representante del consorcio Segisa–Serpinco, responsable de la elaboración del estudio ambiental, señaló que el proceso de consulta pública ya inició mediante convocatorias dirigidas a las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, así como a autoridades locales y municipales de Panamá y San Miguelito.

Castillo explicó que el foro permitirá recoger observaciones ciudadanas y atender inquietudes, las cuales podrán incorporarse al estudio antes de su evaluación final por el Ministerio de Ambiente.

El único concejal en intervenir y plantear cuestionamientos durante la sesión fue el honorable representante César Kianco, del corregimiento de Bella Vista, quien consultó sobre los plazos del estudio ambiental y su relación con el proceso de licitación. Ante estas inquietudes, funcionarios del Metro aclararon que el EIA no afecta el proceso de contratación en curso, ya que los pliegos de licitación incluyen las medidas de mitigación ambiental definidas en los estudios técnicos preliminares.

El Metro de Panamá reiteró la invitación a residentes y actores comunitarios a participar en el foro público, con el objetivo de conocer los detalles técnicos del proyecto y aportar observaciones antes de la aprobación ambiental definitiva.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo