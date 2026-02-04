Xi advierte a Trump: ‘Maneje con cautela’ el apoyo militar a Taiwán

El presidente chino, <b>Xi Jinping</b>, advirtió a <b>Donald Trump</b> en una conversación telefónica este miércoles que Estados Unidos debe manejar <i>'con cautela'</i> la venta de armas a <b>Taiwán</b>, reportaron medios estatales chinos.<i>'El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (...) Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán'</i>, afirmó Xi, según la cadena estatal <b>CCTV</b>.<b>China y Taiwán están separadas políticamente desde 1949</b>, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a la isla, pero Pekín considera que sigue siendo parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control.