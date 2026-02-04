  1. Inicio
Xi advierte a Trump: ‘Maneje con cautela’ el apoyo militar a Taiwán

Una imagen de archivo donde están el presidente estadounidense, Donald Trump (i) junto al gobernante chino, Xi Jinping.
Una imagen de archivo donde están el presidente estadounidense, Donald Trump (i) junto al gobernante chino, Xi Jinping. Andrew Caballero-Reynolds | AFP
Por
AFP Servicios
  • 04/02/2026 12:37
El mandatario asiático dijo a su homólogo de la Casa Blanca que la venta de armas a Taiwán debe manejarse con cautela para evitar tensiones. China exige frenar el apoyo militar a la isla

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió a Donald Trump en una conversación telefónica este miércoles que Estados Unidos debe manejar “con cautela” la venta de armas a Taiwán, reportaron medios estatales chinos.

“El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (...) Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán”, afirmó Xi, según la cadena estatal CCTV.

China y Taiwán están separadas políticamente desde 1949, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a la isla, pero Pekín considera que sigue siendo parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control.

Lo Nuevo