Xi advierte a Trump: ‘Maneje con cautela’ el apoyo militar a Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió a Donald Trump en una conversación telefónica este miércoles que Estados Unidos debe manejar “con cautela” la venta de armas a Taiwán, reportaron medios estatales chinos.

“El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (...) Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán”, afirmó Xi, según la cadena estatal CCTV.

China y Taiwán están separadas políticamente desde 1949, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a la isla, pero Pekín considera que sigue siendo parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control.