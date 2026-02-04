  1. Inicio
Militares de Colombia matan a siete guerrilleros del ELN en la frontera con Venezuela

l mayor cártel de drogas de Colombia anunció el 4 de febrero de 2026 la suspensión de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que este acordara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, reprimir a los jefes criminales.
Por
AFP Servicios
  • 04/02/2026 12:34
La operación, que ocurrió en Catatumbo, no contó con la participación de las fuerzas estadounidenses

Militares colombianos mataron a siete rebeldes de la guerrilla ELN, informó este miércoles el ejército, un día después de la reunión en la que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump coincidieron en fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Los uniformados emprendieron un ataque contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, según un mensaje enviado a periodistas.

Petro y Trump acordaron el martes en la Casa Blanca combatir conjuntamente a tres de los principales cabecillas criminales en Colombia. Un responsable del ejército dijo a la AFP que en esta operación no hubo participación de las fuerzas estadounidenses.

