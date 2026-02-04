Militares de Colombia matan a siete guerrilleros del ELN en la frontera con Venezuela

Militares colombianos mataron a <b>siete rebeldes de la guerrilla ELN</b>, informó este miércoles el ejército, un día después de la reunión en la que los presidentes <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">Gustavo Petro</a></b> y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a></b> coincidieron en fortalecer la lucha contra el narcotráfico.Los uniformados emprendieron un ataque contra el <b>Ejército de Liberación Nacional (ELN)</b> y disidentes de las<b> FARC</b> en la región del <b>Catatumbo</b>, fronteriza con <b>Venezuela</b>, según un mensaje enviado a periodistas.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">Petro</a> </b>y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Trump</a> </b>acordaron el martes en la<b> Casa Blanca</b> combatir conjuntamente a tres de los principales cabecillas criminales en <b>Colombia</b>. Un responsable del ejército dijo a la <b>AFP </b>que en esta operación no hubo participación de las fuerzas estadounidenses.