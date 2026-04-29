Cobro portuario para mejorar pensiones de jubilados desata críticas del sector marítimo

El gremio reconoció la importancia de fortalecer la protección social de los jubilados, pero subrayó que las soluciones deben ser sostenibles, transparentes y técnicamente estructuradas, financiadas con recursos existentes del Estado y no con nuevas cargas a sectores productivos expuestos a competencia internacional. La CMP también señaló que la propuesta requiere una revisión cuidadosa desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo, particularmente en lo referente a su implementación y compatibilidad con el marco legal vigente y las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá. El proyecto, impulsado en la Asamblea Nacional, contempla un cobro adicional por contenedor procesado en los puertos panameños, con el objetivo de beneficiar a cerca de 95,000 jubilados y pensionados. Aunque organizaciones de jubilados han respaldado la iniciativa, el sector marítimo insiste en que debe discutirse con una visión integral que preserve la competitividad del país.