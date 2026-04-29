Cobro portuario para mejorar pensiones de jubilados desata críticas del sector marítimo

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó este miércoles 29 de abril su rechazo al proyecto de ley No. 491, que propone establecer un cobro adicional a los servicios portuarios y logísticos para financiar un fondo destinado a mejorar las pensiones de jubilados que reciben menos de 600 dólares mensuales.

En un comunicado oficial, la CMP advirtió que cualquier incremento en los costos de mover contenedores por el país podría traducirse en pérdida de volumen, desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional.

“Panamá compite directamente con otros hubs de la región, por lo que la medida impactaría no solo a los operadores portuarios, sino también a las Industrias Marítimas Auxiliares, incluyendo transportistas, agentes de aduana, suplidores, operadores logísticos y empresas de remolque”, comentó el gremio.