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Economía

Cobro portuario para mejorar pensiones de jubilados desata críticas del sector marítimo

El movimiento de contenedores es uno de varios de los servicios que se ofrecen desde los puertos panameños
El movimiento de contenedores es uno de varios de los servicios que se ofrecen desde los puertos panameños Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/04/2026 09:45
El gremio advirtió que cualquier incremento en los costos de mover contenedores por el país podría traducirse en pérdida de volumen

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó este miércoles 29 de abril su rechazo al proyecto de ley No. 491, que propone establecer un cobro adicional a los servicios portuarios y logísticos para financiar un fondo destinado a mejorar las pensiones de jubilados que reciben menos de 600 dólares mensuales.

En un comunicado oficial, la CMP advirtió que cualquier incremento en los costos de mover contenedores por el país podría traducirse en pérdida de volumen, desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional.

“Panamá compite directamente con otros hubs de la región, por lo que la medida impactaría no solo a los operadores portuarios, sino también a las Industrias Marítimas Auxiliares, incluyendo transportistas, agentes de aduana, suplidores, operadores logísticos y empresas de remolque”, comentó el gremio.

El gremio reconoció la importancia de fortalecer la protección social de los jubilados, pero subrayó que las soluciones deben ser sostenibles, transparentes y técnicamente estructuradas, financiadas con recursos existentes del Estado y no con nuevas cargas a sectores productivos expuestos a competencia internacional.

La CMP también señaló que la propuesta requiere una revisión cuidadosa desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo, particularmente en lo referente a su implementación y compatibilidad con el marco legal vigente y las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá.

El proyecto, impulsado en la Asamblea Nacional, contempla un cobro adicional por contenedor procesado en los puertos panameños, con el objetivo de beneficiar a cerca de 95,000 jubilados y pensionados.

Aunque organizaciones de jubilados han respaldado la iniciativa, el sector marítimo insiste en que debe discutirse con una visión integral que preserve la competitividad del país.

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