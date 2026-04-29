Entrenador de Botafogo lanza contundente aviso sobre Kadir Barría: ‘Puede llegar a ser titular’

Por último, el brasileño mencionó que Kadir tiene el potencial para compartir campo con jugadores de experiencia como Cabral y Edenílson, Álvaro Montoro, entre otros.'Kadir ha funcionado bien, ha aprovechado las oportunidades, es un jugador que me gusta mucho creo que tiene mucho potencial. Más de una vez, al equipo de scouting les he dado las felicitaciones porque creo que puede darnos cosas en ofensiva, en esa posición de ataque'. 'Es un jugador que obviamente tiene potencial pero no es un jugador hecho y puede cohabitar con Cabral, con Júnior y con los demás. Algunos son diferentes en términos de características. Lo que intentamos es buscar un equipo más agresivo en el área y Kadir nos da mucho de eso', finalizó Carvalho.Desde la llegada del entrenador brasileño, Barría ha entrado de lleno en la dinámica del primer equipo y sus números así lo avalan. En este 2026, el panameño ha jugado 12 partidos con el Botafogo. Cuatro en la Serie A, tres en el Torneo Carioca, uno en la Copa Brasil, tres en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Libertadores.