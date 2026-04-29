Entrenador de Botafogo lanza contundente aviso sobre Kadir Barría: ‘Puede llegar a ser titular’

La joven sensación del Botafogo es panameño y sigue dejando buenas sensaciones, tanto a nivel local como a nivel internacional. La figura de Kadir Barría sigue dejando de que hablar, tanto fuera como dentro de la cancha y así sus actuaciones lo demuestran.

En el último partido del Botafogo, ante el Independiente Petrolero de Bolivia por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Barría saltó al terreno de juego por primera vez en su carrera como titular en este certamen y dejó buenas sensaciones en el tiempo que estuvo en la cancha.

El jugador de 18 años partió por la banda derecha como un extremo, abandonando su posición natural de delantero centro, pero esto no fue excusa para que tuviera un mal rendimiento, sino todo lo contrario.

El panameño se mostró muy activo por ese sector, aportando profundidad, generación de espacios, así como también pases que pudieron haber terminado en gol. Uno de ellos llegó tras un centro por la izquierda, Barría cabeceó el balón hacia dentro del área, pero su compañero, Arthur Cabral no pudo rematar el esférico.

Incluso, a Barría le negaron su primera asistencia en este certamen, luego de generar un pase de la vida que terminó rematando uno de sus compañeros, sin embargo al momento del pase para el panameño, este se encontraba en posición adelantada por milímetros, por lo que la anotación no sumó en el marcador.

Más allá de las estadísticas individuales que tuvo en el partido, su entrenador, Franclim Carvalho, se deshizo de elogios sobre Kadir tras un gran rendimiento que tuvo con el Botafogo y no se concentró en las anotaciones o asistencias que no han llegado para el panameño, sino en lo demás que puede aportarle al equipo, sin importar la edad que tenga.

“No miro la edad. Kadir ha estado jugando, algunos otros que son mayores, han jugado menos que Kadir, por lo tanto no miro edad, sino rendimiento. Estoy satisfecho con ellos. Hoy optamos por Kadir y Cabral”, señaló Carvalho.

Ante el Independiente Petrolero, Barría jugó 65 minutos, completó siete de los nueve pases intentados (78% de efectividad), creó tres oportunidades en ofensiva, hizo dos disparos al arco de los cuatro realizados, tocó el balón 22 veces y recuperó la pelota en tres ocasiones. Estos números, más allá de no haber anotado o asistido, le valieron para que su entrenador hablará maravillas de él.

Incluso Carvalho hizo alusión a que el jugador de 18 años podría llegar a ser titular en el equipo del Botafogo, sin embargo aún debe seguir trabajando por ello y “mantener los pies sobre la tierra”.

“Tiene que escuchar a las personas que te aman y tener mucha gestión. Tiene que seguir trabajando porque creo que puede llegar a tener el nivel de ser un jugador titular en el Botafogo, que aún no está, no ha llegado a ese nivel, pero tiene espacio para hacerlo”.

“Creo que Kadir, como dije hace mucho tiempo que es un jugador que tiene mucho potencial, le haría bien quedarse aquí unos meses más o unos años más para crecer un poco. No estoy diciendo nada más, pero si se queda aquí sería bueno porque se adaptaría al contexto, a los compañeros...a los fanáticos les gusta mucho, a la directiva y al cuerpo técnico le gustan mucho la figura de Kadir”, resaltó el entrenador.