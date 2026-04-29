Marco Rubio recibe críticas por inciativa de pasaportes con la imagen de Donald Trump

La decisión del gobierno de Donald Trump de lanzar una edición limitada de pasaportes con su imagen provocó una ola de reacciones y críticas en Estados Unidos.

Según reportó el diario ABC, la medida que fue anunciada por el Departamento de Estado como parte de la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia generó rechazo inmediato entre sectores opositores.

Los congresistas del Partido Demócrata reaccionaron con dureza y cuestionaron al secretario de Estado, Marco Rubio, por respaldar la iniciativa. Legisladores del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes afirmaron que Rubio debería concentrarse en temas internacionales urgentes y no en “alimentar la vanidad de Trump”.

“El secretario Rubio debería pasar más tiempo en convencer a su jefe de terminar la guerra que eligió en Irán, y menos en desperdiciar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para alimentar la vanidad de Trump”, señalaron en X.

El debate continúa en redes sociales, entre quienes defienden la iniciativa y quienes critícan la decisión.