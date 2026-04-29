China responde a Estados Unidos y niega presiones sobre buques con bandera panameña

La República Popular de China rechazó este miércoles 29 de abril las críticas de Estados Unidos y de varios países de la región sobre presuntas presiones a los buques con bandera panameña.

Además, las autoridades chinas calificaron los señalamientos como “completamente infundados” y una “distorsión de la realidad”.

China defendió que sus autoridades realizan inspecciones de buques “conforme a las leyes y regulaciones”, y reiteró que la posición de su país sobre los puertos en Panamá “ha sido clara”.

La reacción de China surge luego de que un grupo de seis países, encabezados por Estados Unidos, expresó su respaldo a Panamá mediante una declaración conjunta en la que advierten sobre presiones de China que afectan al sistema de comercio marítimo de la región.

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reforzó la postura del país norteamericano al señalar que “la soberanía de nuestro hemisferio es innegociable” y manifestó una “profunda preocupación por la presión económica dirigida de China”.

Rubio subrayó que Washington se solidariza con Panamá y advirtió que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”.

Durante una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Lin Jian respondió a una consulta de la agencia AFP sobre el respaldo expresado por Washington, junto a Bolivia y Costa Rica, a la postura de Panamá en medio de la controversia por la gestión portuaria.

“Esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”, afirmó Lin, quien cuestionó el rol histórico de Estados Unidos en el Canal de Panamá y lo acusó de politizar el comercio marítimo.

El portavoz sostuvo que es Washington quien “ha convertido en cuestión de seguridad la gestión de los puertos” y lo señaló de actuar con “hipocresía”, además de difundir rumores y desprestigiar a China en el ámbito internacional.

Asimismo, aseguró que China “defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos” y exhortó a los países involucrados a no dejarse “engañar ni utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.